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Denizli'nin Kale ilçesinde 27. Geleneksel Biber Festivali düzenlenecek

Kültür Sanat Haberleri

Denizli'nin Kale ilçesinde mikroklima özelliği gösteren bölgelerde yetiştirilen tescilli Kale biberinin tanımı amacıyla düzenlenen '27. Geleneksel Biber Festivali' 11-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festival kapsamında 'En İyi Kale Biberi' yarışması yapılacak, Zeynep Casalini ve İrem Derici konser verecek. Ayrıca festivalin son gününde yağlı pehlivan güreşleri düzenlenecek.

Denizli'nin Kale ilçesinde mikroklima özelliği gösteren bölgelerde yetiştirilen tescilli Kale biberinin tanımı amacıyla düzenlenen "27. Geleneksel Biber Festivali" 11-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç, Denizli Gazeteciler Cemiyetinde düzenlediği basın toplantısında, hafta sonu düzenlenecek festival kapsamında "En İyi Kale Biberi" yarışması yapılacağını, sanatçılar Zeynep Casalini ve İrem Derici'nin konser vereceğini bildirdi.

Sağınç, festivalin son gününde yaklaşık 600 pehlivanın katılımıyla yağlı pehlivan güreşlerinin gerçekleştirileceğini, festivalin tanıtım için büyük öneme sahip olduğunu ifade ederek vatandaşları festivale davet etti.

Kaynak: AA / Ali Bilge - Kültür Sanat

Zeynep Casalini İrem Derici Denizli Kültür Sanat Haberler

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