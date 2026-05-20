Haberler

Denizli Şarkını Söyle yarışmasında genç yetenekler sahne aldı

Denizli Şarkını Söyle yarışmasında genç yetenekler sahne aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli Mustafa Kaynak Anadolu Lisesi'nin düzenlediği 'Denizli Şarkını Söyle' Liseler Arası Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Ses Yarışması'nın finali yapıldı. 16 öğrencinin sahne aldığı yarışmada Servergazi Anadolu Lisesi öğrencisi Alperen Şen birinci oldu.

Denizli Mustafa Kaynak Anadolu Lisesi tarafından organize edilen ve Denizli genelindeki liseleri buluşturan "Denizli Şarkını Söyle" Liseler Arası Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Ses Yarışması, büyük final programıyla tamamlandı. Genç yeteneklerin sahne aldığı yarışma, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Denizli genelindeki liseleri bir araya getiren "Denizli Şarkını Söyle" Liseler Arası Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Ses Yarışması, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu'nda gerçekleştirilen final programıyla sona erdi. Yoğun katılımla düzenlenen organizasyona şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda müziksever katıldı. Salonu dolduran izleyiciler, gençlerin performanslarıyla adeta müzik dolu bir gece yaşadı. Müzik dünyasına yeni yetenekler kazandırmayı ve gençlere Türk Halk Müziği ile Türk Sanat Müziği kültürünü sevdirmeyi amaçlayan yarışmada, finale kalmayı başaran 16 lise öğrencisi sahne aldı. Her biri seslendirdiği eserlerle jüri ve izleyicilerden tam not alan öğrenciler, performanslarıyla dikkat çekti. Final programı, Yarışma Proje Koordinatörü Gülizar Şama Akcan koordinasyonunda kusursuz bir organizasyonla gerçekleştirildi.

Kıran kırana geçen yarışmanın sonunda, Servergazi Anadolu Lisesi öğrencisi Alperen Şen, jüri üyelerinden en yüksek puanı alarak yarışmanın birincisi oldu. Başarılı performansıyla geceye damga vuran Alperen Şen, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Final gecesinin sonunda yarışmaya katkı sağlayan sponsorlara plaket takdim edildi. Ödül töreni ve teşekkür konuşmalarının ardından program sona erdi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Almus Barajı'nda taşkın alarmı! Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı

İlçe diken üstünde! Vatandaşlar kaçıyor, esnaf kepenk kapattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Veda mı?” sorusuna dikkat çeken yanıt

Erdoğan’dan “Veda mı?” sorusuna dikkat çeken yanıt
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir

Ve Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç kız, kendisine teklifte bulunan müezzinin sözleri karşısında şoke oldu

Kendisine teklifte bulunan müezzinin sözleri karşısında şoke oldu
Aston Villa taraftarları, tezahürat yaptıkları kuryenin paketini çaldı

İki dakika güldüğüne bin pişman ettiler!

Milyarder ailede skandal iddia! Erkek kardeş 'ağabeyim beni istismar ediyor' deyince kovdular

Erkek kardeş "ağabeyim beni istismar ediyor" deyince kovdular
Şampiyonluğu kaybeden Guardiola sokakta kitaplarıyla görüntülendi

Dün gecenin en çok konuşulan görüntüsü
Beşiktaş'taki faciadan acı haber! Üniversiteli Betül öldü, 4 kişi yaşam savaşı veriyor

Beşiktaş'taki faciadan acı haber! Üniversiteli Betül öldü
Çay değil 'fuhuş ocağı!' Hedeflerindeki yaş grubu şoke etti

Çay değil "fuhuş ocağı!" Hedeflerindeki yaş grubu şoke etti
Hakan Safi'ye büyük şok! Seçime giremeyebilir

Hakan Safi'ye büyük şok! Seçime giremeyebilir