Haberler

102. Yılda 102 Sergi'nin sonuncusu "Lykos'un Antik Yüzleri" Denizli'de açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen '102. Yılda 102 Sergi' projesinin son sergisi 'Lykos'un Antik Yüzleri', Denizli'de açıldı. Eserler, antik kentlerdeki arkeolojik kazılardan elde edilen önemli heykeltıraşlık örneklerini içeriyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Cumhuriyet'in 102. yılı kapsamında hazırlanan "102. Yılda 102 Sergi: Cumhuriyet'in Işığında Anadolu'nun Kültürel Mirasına Yolculuk" başlıklı projenin son sergisi "Lykos'un Antik Yüzleri", Denizli'de açıldı.

Laodikya, Tripolis, Hierapolis ve Tabae antik kentlerinde yürütülen arkeolojik kazılarda gün yüzüne çıkarılan, Helenistik ve Roma dönemlerine ait heykeltıraşlık eserlerinden oluşan sergi, Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Serginin açılışında konuşan Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, kentin Hierapolis, Laodikya, Tripolis ve Tabae gibi antik kentleriyle önemli arkeolojik zenginliğe sahip olduğunu, adeta açık hava müzesi niteliğini taşıdığını söyledi.

"Bu eserlerin önemli bir bölümünü ilk kez sergilenen nitelikli eserler oluşturdu"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz de 19 Şubat'ta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Ankara Etnografya Müzesi'nde açılışını yaptığı "Doğadan Sanata Ahşap Sergisi" ile başlatılan Cumhuriyet'in 102. Yılında 102 Sergi Projesi'nin 102'nci ve son sergisinin Denizli'de açıldığını dile getirdi.

İnceciköz, eserlerin birçoğunun ilk kez sergilendiğini ifade ederek, "Proje kapsamında 46 ilimizde 85 devlet müzesi, 17 özel müzenin katılımıyla toplam 8 bin 163 eser, ziyaretçilerimizle buluşturuldu. Bu eserlerin önemli bir bölümünü müze depolarında titizlikle korunan ya da kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılan ve ilk kez sergilenen nitelikli eserler oluşturdu." dedi.

Sergilerin eserleri görünür kılmakla kalmadığını, müzelere ilgiyi de arttırdığını dile getiren İnceciköz, "Kültürel mirasımıza yönelik toplumsal farkındalığın da güçlendiğini memnuniyetle belirtmek isterim. Bu yıl süreli sergilerimizle birlikte proje kapsamındaki müzelerimizi ziyaret eden kişi sayısının 8 milyon 583 bin 518'e ulaşması, toplumumuzun kültürel mirasına gösterdiği ilginin en somut göstergelerinden bir tanesi olmuştur." ifadelerini kullandı.

"Eserlerin büyük kısmını Laodikya ve Tripolis buluntuları oluşturuyor"

Hierapolis ve Laodikya kazı heyetlerinin başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek de kentte 11 farklı kazı alanında çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Sergideki 50 eserin ilk kez sergilendiğine dikkati çeken Şimşek, "Eserlerin büyük kısmını Laodikya ve Tripolis buluntuları oluşturuyor. Bunun yanında sergide 9 Hierapolis, 3 Tabae ve 2 müsadere yoluyla müzeye kazandırılan bronz eserler bulunuyor." dedi.

Sergi, 6 ay süreyle ziyarete açık olacak.

Açılışa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu da katıldı.

Kaynak: AA / Ali BİLGE - Kültür Sanat
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 4 ünlü serbest

Sabah gözaltına alınan 4 ünlü isimle ilgili karar verildi
AK Parti'nin 'Terörsüz Türkiye' raporu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu

Kritik rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde! 15 başlıktan oluşuyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zehra Kınık'ın yeniden yargılandığı davada karar çıktı

Zehra Kınık'ın yeniden yargılandığı davada karar! Cezası düşürüldü
Borçlanacaklar dikkat: Yeni yılda çifte zam geliyor

Borçlanacaklar dikkat: Yeni yılda çifte zam geliyor
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
Paşinyan'dan Rusya'ya, Türkiye'ye uzanan demiryollarının yeniden inşa edilmesi talebi

Paşinyan'dan o ülkeye dikkat çeken "Türkiye" talebi: Yeniden inşa edin
Zehra Kınık'ın yeniden yargılandığı davada karar çıktı

Zehra Kınık'ın yeniden yargılandığı davada karar! Cezası düşürüldü
Fenerbahçe'den Jhon Duran'a sert uyarı

Sabırları taşırdı! Fenerbahçe'den Jhon Duran'a sert uyarı
Kayaların ortasında! Yüzlerce yıllık yapıya kimse ulaşamıyor

Kayaların ortasında! Yüzlerce yıllık yapıya kimse ulaşamıyor
Resmi Gazete'de yayımlandı! Hastanelerde enfeksiyon kontrol komiteleri kuruluyor

Hastanelerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Ünlülere uyuşturucu operasyonundan detaylar: Mümine Senna Yıldız'ın evinde aparat bulundu

Operasyondan yeni detaylar! Evinden aparat çıkan bir isim var
Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu

Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu
Çakmak doldurmak isterken canından oluyordu, kendisi de yandı evi de

Yaşlı kadın az kalsın koca mahalleyi havaya uçuruyordu
Ortalığı karıştıracak iddia: Marketler 50 kuruşluk poşetin 2,5 lira olmasını istiyor

Marketlerden poşet fiyatlarına fahiş zam talebi! Rakam bile verdiler
MSB'den vurularak düşürülen İHA'ya ilişkin açıklama: Uygun yerde kontrollü müdahaleyle düşürüldü

Düşürülen İHA, Ankara'ya kadar nasıl geldi? MSB'den yanıt var
title