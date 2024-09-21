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Denizli'de Caz Festivali Coşkusu

Denizli'de Caz Festivali Coşkusu
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Pamukkale Filarmoni Derneği tarafından düzenlenen caz festivalinde Timuçin Şahin ve Banu Küçük sahne aldı. 'Laodikya'nın Işığı' sloganıyla düzenlenen festivalin ikinci gününde sanatçılar, dinleme sanatı ve doğaçlama üzerine söyleşiler gerçekleştirdi.

Denizli'de Pamukkale Filarmoni Derneğince düzenlenen caz festivalinde sanatçılar Timuçin Şahin ve Banu Küçük sahne aldı.

" Laodikya'nın Işığı" sloganıyla organize edilen festivalin ikinci gününde Timuçin Şahin Atölye ekibi, "Dinleme Sanatı ve Müzikal İletişim Yoluyla Doğaçlama" söyleşisinde sanatseverlerle bir araya geldi.

Daha sonra sahne alan caz sanatçıları Şahin ve Küçük, çeşitli eserler seslendirdi.

Festival kapsamında Musa Güvenilir, Rustam Rahmedov Jazz Trio, Meriç Çalışan, The Old Ramblers, Moe Joe, Önder Focan Quarlet ve Kenan Doğulu da sahne alacak.

Festival, pazartesi günü sona erecek.

Kaynak: AA / Ali BİLGE - Kültür Sanat

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