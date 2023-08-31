Denizli Bozkurt Belediyesi Yenilenebilir Enerji ve Kültür Sanat Festivali Son Buldu

Denizli Bozkurt Belediyesi tarafından üçüncüsü düzenlenen Yenilenebilir Enerji ve Kültür Sanat Festivali, The Teachers müzik grubu ve Ozan Ozanca konserleriyle son buldu. Festivalin üçüncü günü, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yılı dolayısıyla fener alayı düzenlendi. Festival, The Teachers müzik grubunun konseri ve Ozan Ozanca'nın şarkılarıyla devam etti. Festival, havai fişek gösterisiyle sona erdi.

Denizli Bozkurt Belediyesi tarafından üçüncüsü düzenlenen Yenilenebilir Enerji ve Kültür Sanat Festivali, The Teachers müzik grubu ve Ozan Ozanca konserleriyle son buldu.

Festivalin üçüncü günü, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yılı dolayısıyla yüzlerce vatandaşın katıldığı ve hep bir ağızdan marşların söylendiği fener alayı ile başladı. Festival, fener alayı sonrasında Bozkurt'ta görev yapan öğretmenlerin oluşturduğu The Teachers müzik grubunun coşkulu konseriyle devam etti. Gecenin finalinde sahne alan Denizlili sanatçı Ozan Ozanca'nınşarkıları ile Bozkurtlu vatandaşlar gönüllerince eğlendi.

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Denizlili sanatçı Ozan Ozanca'ya doğum günü sürprizi yaptı. Ozanca, şarkısını tamamladığı anda Başkan Çelik elinde doğum günü pastası ile sahneye çıkarak, Ozan Ozanca'nın doğum gününü kutladı.

BAŞKAN ÇELİKTEN BOZKURTLU VATANDAŞLARA TEŞEKKÜR

Ozan Ozanca'ya hediye takdimi sonrasında festivalin kapanış konuşmasını yapan Başkan Çelik, "Yenilenebilir Enerji ve Kültür Sanat Festivalimiz boyunca geçirdiğimiz üç gün, yüreklerimizin sıcaklığıyla dolu, unutulmaz anılarla dolu bir zaman dilimiydi. Hep birlikte dans ettik, müziklere eşlik ettik ve içten gelen kahkahalarla dolu anlar yaşadık. Göz kamaştırıcı bir fener alayıyla gecemizi aydınlattık ve festivalimizin başlangıcını, renkli ve coşkulu bir kortej yürüyüşüyle kutladık. O anlarda, sadece bir etkinlik değil, gerçek bir birliktelik hissi yaşadık. Bu üç gün, sadece bir etkinlik süresini aşan, kalbimizde sonsuz bir yer edinen birlikteliğimizin ve dayanışmamızın en güzel yansımasıydı. Her bir vatandaşımıza içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. Sizlerle bir arada olmanın, aynı coşkuyu paylaşmanın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha fark ettik. İyi ki varsınız, iyi ki bu güzel etkinliği birlikte yaşadık" dedi.

3. Yenilenebilir Enerji ve Kültür Sanat Festivali, havai fişek gösterisiyle son buldu.