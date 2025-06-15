Demirözü'nde İlk Kuşburnu Çiçeği Festivali Düzenlendi

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Bayburt'un Demirözü ilçesinde bu yıl bir ilki gerçekleştirerek 'Kuşburnu Çiçeği Festivali' düzenlendi. Belediye tarafından organize edilen festivalde tiyatro gösterimleri, konserler ve çeşitli halk etkinlikleri yapıldı.

Bayburt'un Demirözü ilçesinde bu yıl ilk kez "Kuşburnu Çiçeği Festivali" düzenlendi.

Demirözü Belediyesince gerçekleştirilen festival kapsamında Demirözü Barajı Sosyal Tesisleri'nde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Etkinlik kapsamında, Erzurum Devlet Tiyatrosu oyuncularının hazırladığı "Sihirli Kutu" adlı çocuk oyunu sahnelendi.

Festivale yoğun katılım sağlayan vatandaşlar, daha sonra gerçekleştirilen konseri dinledi, halay çekti.

Etkinlik alanında bazı kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları da stant kurarak, faaliyet ve araç gereçlerini tanıttı.

Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, AA muhabirine, ilkini düzenledikleri festivali büyük bir coşku ve kalabalıkla kutlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kuşburnunun en önemli yöresel ürünlerinden biri olduğunu belirten Gürer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kuşburnu henüz çiçek halindeyken ilçemizde bir festival düzenlemek istedik. Bu kapsamda çocuklarımız için tiyatro gösterisi düzenledik. Diğer kamu kurumlarımızı da festivale ortak ederek sadece eğlence değil, onların da burada stantlar açarak kurumlarını tanıtma ve katılımcılara bir şeyler öğretmesini amaçladık. Yani hem bilgilendirme hem de gençlerimiz ve çocuklarımız için doya doya bir eğlence programı oldu."

Gürer, çok az bir maliyetle düzenledikleri festivalin ilçeye de büyük katkı sağladığını anlattı.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Kültür Sanat
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