Şarkıcı Demet Akalın Manisa'da konser verdi
Şarkıcı Demet Akalın, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Manisa Perşembe Pazarı Otopark Alanı'nda konser verdi. Sevilen şarkılarını seslendiren Akalın'a vatandaşlar da eşlik etti.
Şarkıcı Demet Akalın, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Manisa'da konser verdi.
Perşembe Pazarı Otopark Alanı'nda düzenlenen konserde Akalın, sevilen şarkılarını seslendirdi.
Konsere katılan vatandaşlar da zaman zaman şarkılara eşlik etti.
Kaynak: AA / Günay Pabuşçu