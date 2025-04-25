Define Avcıları Tarihi Mağaraları Talan Ediyor

Altın söylentisi sit alanını define avcılarının hedefi yaptı

Kaçak kazı yapanlar mağaraları harabeye çevirdi

MALATYA - Malatya'nın Akçadağ ilçesinde sit alanı içerisinde yer alan dört mağara, "altın var" söylentisi nedeniyle define avcılarının hedefi haline geldi. İş makineleri ve hilti kullanılarak yapılan kaçak kazılar sonucu mağaralar büyük zarar gördü.

Akçadağ ilçesine bağlı Yukarı Örükçü Mahallesi'nde bulunan ve koruma altındaki sit alanı içinde yer alan mağaralar, defineciler tarafından adeta talan edildi. Bölge halkının iddiasına göre, mağaraların alt kısımlarında altın olduğu yönündeki söylentiler üzerine bölgeye gelen kişiler, iş makineleri ve hilti kullanarak mağaralarda kaçak kazılar yaptı.

"İş makineleri ve hiltilerle kazı yaptılar"

Mahalle sakinlerinden Ayvaz Yılmaz, mağaraların sit alanı içerisinde olduğunu belirterek yapılan kazıların tarihi dokuya ciddi zarar verdiğini söyledi. Yılmaz, "Burası koruma altında bir alan. Ancak buna rağmen hilti ve iş makineleriyle kazı yapılıyor. Mağaraların hali savaş alanına döndü. Yetkililerden bu duruma müdahale etmelerini istiyoruz" dedi.

"Altın söylentisi yapılara zarar verdi"

Bir diğer mahalle sakini Cumali Toydaş ise altın söylentilerinin define avcılarını harekete geçirdiğini ifade ederek, "Mağaraların alt kısımlarında altın var söylentisi sonrası bir dizi kaçak kazılar yapılarak tarihi dokuya zarar verilmiştir. Bu kültür varlıklarına sahip çıkılmasını istiyoruz" diye konuştu.