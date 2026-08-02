Haberler

Darende tarihi alanları ve doğasıyla karavan tutkunlarını ağırlıyor

Darende tarihi alanları ve doğasıyla karavan tutkunlarını ağırlıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Darende ilçesi tarihi, manevi ve doğal zenginlikleriyle karavanlarıyla Türkiye'yi gezen ziyaretçilerin rotasında yer alıyor.

Malatya'nın Darende ilçesi tarihi, manevi ve doğal zenginlikleriyle karavanlarıyla Türkiye'yi gezen ziyaretçilerin rotasında yer alıyor.

Karavanlarıyla ilçeye gelen ziyaretçiler, Somuncu Baba Külliyesi, Tohma Kanyonu, Günpınar Şelalesi, Kudret Havuzu ve tarihi alanlarda vakit geçiriyor.

Karavanıyla Osmaniye'den gelen Celal Kuş, ilçenin doğal ve tarihi güzelliklerini beğendiğini söyledi.

Birçok bölgeyi görme fırsatı yakaladığını anlatan Kuş, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin birçok ilini ve turistik bölgesini gezdim ancak bu kadar düzenli, temiz ve estetik bir alanla ilk kez karşılaşıyorum. Külliyede ziyaretçi konforu için her ayrıntı düşünülmüş. Özellikle klimalı ve tertemiz lavabolar büyük bir hizmet. Burada insan kendisini gerçekten değerli hissediyor."

Ziyaretçilerden Ali Karadut da eşi ve çocuklarıyla ilk kez Darende'yi ziyaret ettiğini ve beğendiğini belirtti.

Karadut, şu ifadeleri kullandı:

"Burası adeta bozkırın ortasında saklı kalmış bir cennet. Somuncu Baba Külliyesi'nde cuma namazını kıldım. Manevi atmosferi, estetik yapısı ve temizliği beni hayran bıraktı. Her ayrıntı büyük bir titizlikle hazırlanmış. Ailem de ilçeyi çok beğendi. Çay ikramı, ücretsiz içme suyu, mesire alanları, geniş otoparklar ve temiz lavabolar ziyaretçiye verilen değeri gösteriyor."

Kaynak: AA
Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti

Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timindeki FETÖ'cüyle ilgili dikkat çeken ayrıntı

Bu ilk kez açıklandı! FETÖ'cü hainle ilgili gündem yaratacak detay
Ülkeye dönen Faslı göçmenlere taşlı müdahale! Görüntüler infial yarattı

Dünya bu görüntüyü konuşuyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

62 yaşındaki Hülya Avşar bikinili paylaşımıyla dikkat çekti

62 yaşındaki Hülya Avşar bikiniyi giyip yıllara meydan okudu
125 yıllık köklü Türk bankası ABD'li şirkete satıldı

125 yıllık köklü Türk bankası ABD'li şirkete satıldı
Kılıçdaroğlu ilk kez TBMM’de CHP grup toplantısına katılacak

Kılıçdaroğlu ilk kez CHP grup toplantısına katılacak
Bahçeli'den 'çerçeve yasa' açıklaması: Tam destek verilmeli

Bahçeli'den "çerçeve yasa" açıklaması
Ankara’dan Giresun’a taksi yolculuğunun sırrı çözüldü: Bakın ne için o kadar para ödemişler

Ankara’dan Giresun’a taksi yolculuğunun sırrı çözüldü
Trump geri adım attı! İran saldırıları son anda durduruldu

Dünyanın beklediği haberi verdi!
Genç oyuncudan Özge Özpirinçci için olay suçlama: Beni ve ailemi çetelere yem ettin

Ünlü oyuncu için olay suçlama: Beni ve ailemi çetelere yem ettin