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Ardahan'daki "Atatürk silüeti" bu yıl da oluşmaya başladı

Ardahan'daki 'Atatürk silüeti' bu yıl da oluşmaya başladı
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Ardahan'ın Damal ilçesinde Karadağlar eteklerinde oluşan doğal Atatürk silüeti, bu yıl da haziran ve temmuz aylarında izlenmeye başlandı. Silüet, 1954'te keşfedilmiş olup her yıl şenliklerle kutlanıyor.

Ardahan'ın Damal ilçesinde, Karadağlar eteklerinde yan taraftaki tepenin gölgesinin düşmesiyle oluşan Atatürk silüeti bu yıl da görülmeye başlandı.

Son günlerde etkili olan yağışlı havanın ardından güneşin yüzünü göstermesiyle, her yıl haziran ve temmuz aylarında ortaya çıkan doğal silüet yeniden belirdi.

Silüetin yeni oluşmaya başlaması nedeniyle seyir terası ilk günlerde boş kaldı.

Doğa olayı, hava koşullarının uygun olduğu günlerde temmuz ayının sonuna kadar görülebilecek.

Her yıl şenlikler düzenleniyor

Atatürk silüeti, 1954'te Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül tarafından fark edildi. Erdoğan Kumru'nun 1975'te çektiği silüet fotoğrafını, Genelkurmay Başkanlığına gönderilmesiyle bu doğa olayı Türkiye'de duyuldu.

Karadağlar eteğinde özellikle haziranda başlayarak temmuz sonuna kadar havanın bulutsuz olduğu günlerde 17.50-18.10 saatlerinde izlenebilen Atatürk silüetinin oluşumu, 1995'ten itibaren her yıl temmuz veya haziran aylarında düzenlenen "Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri" ile kutlanıyor.

Kaynak: AA / Günay Nuh
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