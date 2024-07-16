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Damadı forklife astılar, bahçe hortumuyla yıkadılar

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Bursa'nın İznik ilçesinde düğün öncesi yapılan şakalar damada zor anlar yaşattı. Damadı forklifte astılar, bahçe hortumuyla yıkayıp su dolu bidona soktular ve el arabasıyla sokak sokak gezdirdiler.

Damadı forklife astılar, bahçe hortumuyla yıkadılar

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde damada yapılanlar 'Bu kadar da olmaz' dedirtti. Damadı önce forklifte astılar ardından bahçe hortumu ile yıkayıp su dolu bidona soktular. Sonra ise el arabasıyla sokak sokak gezdirdiler.

İznik ilçesinde çiftçilik ile uğraşan Hasan Bafralı, Rumeysa Çakıroğlu ile dünya evine girdi. Damadın arkadaşları tarafından yapılan şakalar 'Bu kadar da olmaz' dedirtti. Gelin alma sırasında damat Hasan Bafralı'nın arkadaşları, önce damadı forklifte astı, ardından bahçe hortumu ile yıkayıp su dolu bidona soktular. Damada yapılanlar bununla da kalmadı. Başında yumurta kırılan damat, ardından gelin arabasını urganla çekti. Üzerine un atılan damada damacana ile su döküldü.

Damadın arkadaşları bunlarla da yetinmeyerek, Bafralı'nın üstünü yırttı, ağzına emzik vererek oyunlar oynattı. Damat elleri ile geline kahve yapıp ikram etmeyi de ihmal etmedi. Gelin alma geleneğinin ardından akşama yapılan düğünle genç çift dünya evine girdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

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