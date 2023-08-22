Dalaman Belediyesi ve Darıyeri Mahallesi Muhtarlığının ortak organizasyonuyla, 25 Ağustos 2023 Cuma günü Dalaman-Darıyeri Yayla Kültür Şenliği düzenlenecek. Şenlikte kitap imza günü, söyleşiler, oyunlar ve konserler gibi etkinlikler yer alacak.

Dalaman Belediyesi ve Darıyeri Mahallesi Muhtarlığının ortak organizasyonuyla, 25 Ağustos 2023 Cuma günü Dalaman-Darıyeri Yayla Kültür Şenliği düzenlenecek.

Diğer şenlik ve festivallerden farklı olarak "kitap ve kültür" temalı içeriğiyle öne çıkan Dalaman-Darıyeri Yayla Kültür Şenliği için bütün hazırlıklar tamamlandı. Şenlik kapsamında; 18 yazar kitaplarını imzalayacak, okurlarıyla söyleşi yapacak. Şenliğe ilk gelen 500 anne ve çocuğuna yazarından imzalı kitap hediye edilecek. Misafirlere toplamda 3 bin hediye kitap dağıtılacak.

Şenlik programı çerçevesinde Muğla Gençlik Merkezleri (Kötekli, Köyceğiz ve Fethiye) tarafından çocuklara yönelik geleneksel oyunlar, sportif faaliyetler, atölye çalışmaları yapılacak. Halk oyunları gösterilerinin de sunulacağı şenlikte yöre tarihi ve kültürü üzerine sunumlar yapılacak. Kızılay tarafından kan bağışının da kabul edileceği programda Türk Halk Müziği konseri verilecek.

Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, yazar Alişan Kapaklıkaya tarafından "Ailede Mutluluk" konulu konferansın da verileceği etkinliğe herkesi davet ederek "Yediden yetmişe herkese hitap edecek içeriğe sahip bir şenlik hazırlığı yaptık. Çocuklarımız hediye kitaplarını alıp yazarlarıyla tanışacak, kitaplarını imzalatacak. 500 anne ve çocuğuna yazarından imzalı kitap vereceğiz. Ayrıca 3 bin misafirimize kitap hediye edeceğiz. Rahmetli Özay Gönlüm'ün mirası yaren eşliğinde değerli sanatçımız Tuğba Ger'den yöre türkülerimizi dinleyeceğiz" dedi. Darıyeri Mahallesi Muhtarı Enver Çoban ise "Tüm Muğlalı hemşerilerimizi 25 Ağustos Cuma günü çocuklarıyla beraber mahallemize, şenliğimize bekliyoruz. Herkesi ailecek keyifli ve verimli bir gün geçirmeye davet ediyoruz." dedi

. Zengin ve farklı içeriğiyle öne çıkan ve Darıyeri mahallesinde yapılacak olan Dalaman Darıyeri Yayla Kültür Şenliği'nin 25 Ağustos 2023 Cuma günü saat 14.00'de başlayacağı belirtildi. - MUĞLA