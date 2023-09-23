Cumhuriyetin Kuruluş Hikayesi '1923' Müzikali Seyirciyle Buluştu

Cumhuriyetin kuruluş hikayesini anlatan '1923' müzikali, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde seyirciyle buluştu. Müzikalde, milli mücadele ve Cumhuriyetin kuruluşunu ele alan bir hikaye anlatılıyor. Başrollerde Kerem Alışık, Özge Özder ve Ece Dizdar yer alıyor.

Cumhuriyetin kuruluş hikayesini yeni kuşaklara aktarma misyonuyla tiyatroseverlerin beğenisine sunulan "1923" müzikali, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde seyirciyle buluştu.

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu, Piu Entertainment ve Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) ortak yapımı müzikalin başrollerinde Kerem Alışık, Özge Özder ve Ece Dizdar yer alıyor. ??????

Gösterim öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan oyuncu Kerem Alışık, 100. yılda böyle bir projenin içerisinde yer almaktan ötürü gurur duyduğundan bahsederek, "Cumhuriyet bizim için çok değerli ve önemli; karakterimiz, cesaretimiz, bağımsızlığımız... Bu gösteride de milli mücadelenin bugünlere kadar gelen sürecini hem dans hem koreografi hem de tiyatral oyunlarla 80 dakika içerisinde izleyicilerimizle beraber paylaşıyoruz." dedi.

Alışık, oyunda müze müdürü Hakkı Bey'i canlandırdığını aktararak, "Gururla, onurla, mutluluk ve büyük bir coşkuyla bu oyun bizi sahnede sıkı bir biçimde tutuyor. Müzikalde emeği olan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Oyuncu Ece Dizdar, "1923" müzikalinin 7'den 70'e herkesin beğenisi toplayabilecek bir yapım olduğunu vurgulayarak, "Özellikle çocuklarımıza böyle bir oyunu sahneliyor olmak çok kıymetli. Bütün yaratıcı ekibimize teşekkür ediyorum. İçinde bulunmak çok keyifli ve kıymetliydi." ifadelerini kullandı.

Oyundaki bir diğer başrol oyuncusu Özge Özder ise milli duyguları ve vatan sevgisi yüksek bir Türk kadını olduğunu ifade ederek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yaşına denk gelmek ve böyle bir oyunda yer almak gurur verici, kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu yapım sadece bir tiyatro oyunu olarak adlandırılamayacak derecek kapsamlı bir şov aslında. Dans, müzik ve teknolojik gösterimleriyle Türkiye'nin en büyük gösterilerinden birisi." dedi.

Işık ve ses tasarımından dans koreografilerine, canlı orkestra kullanımından dönem kostümlerine kadar Milli Mücadele ile başlayarak Cumhuriyetin kuruluşunu ele alan müzikalde, bir müze gezisi sırasında kaybolan, kendilerini Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlattığı Bandırma Vapuru'nda bulan dört arkadaşın hikayesi anlatılıyor.

Yekta Kopan, Mert Dilek ve Mehmet Ergen tarafından kaleme alınan eserin yönetmenliğini Mehmet Ergen ile Lerzan Pamir, müziklerini Tuluğ Tırpan üstlenirken koreografisini Beyhan Murphy, tarih danışmanlığını ise Prof. Dr. Mehmet Ö. Alkan yaptı.

Müzikalin dekor tasarımına Robert Innes Hopkins, kostüm tasarımına Gül Sağer, ışık tasarımına Malcolm Rippeth ve Douglas O'Connell imza attı.

Müzikal, yarın da seyircinin beğenisine sunulacak.