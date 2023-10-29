Cumhuriyet'in 100. yılında 100 metre kumaş kök boya ile boyandı 3000 yıllık kültür mirası, her bir motifi ve tekniği ile geleceğe yön veren coğrafi işaretli Yağcıbedir halılarının kök boya tekniği gelecek yüzyıllara ilham veriyor.

Cumhuriyet'in 100. yılında 100 metre kumaş kök boya ile boyandı

BALIKESİR - 3000 yıllık kültür mirası, her bir motifi ve tekniği ile geleceğe yön veren coğrafi işaretli Yağcıbedir halılarının kök boya tekniği gelecek yüzyıllara ilham veriyor. Doğadaki bitkilerin köklerinden elde edilen doğal (kök) boya ile boyanan halılar sağlık ve kullanım açısından da önemli bir yere sahip. Sındırgı ilçesinde bu gelenek doğal boya ve tekstil inovasyon merkezinde yaşatıldığı gibi çeşitli etkinliklerle de kullanım alanının genişletilmesi hedefleniyor.

Kökboyanın üretiminin yaygınlaşması ile birlikte Anadolu'nun renkleri Dünya'ya yön verecek, ithalatın önüne geçilecek.

Cumhuriyetin 100. Yıl etkinlikleri kapsamında da Sındırgı ilçesinde geleneksel yöntemlerin gün yüzüne çıkarıldığı bir etkinlik gerçekleştirildi.

Balıkesir Kent Konseyi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi işbirliği ile gerçekleştirilen " Geleneğin Birikimi ile Yeni Yüzyıla " etkinliğinde 100 metre kumaş kök boya tekniği ile boyandı. Odun ateşinde kaynatılan bitkilerden elde edilen boyalarla boyanan kumaşlar Yağcıbedir halılarının döşendiği Yağcıbedir Kültür Yolunda iplere asıldı ve kurumaya bırakıldı. Sındırgı'nın renkleri Çivitten İndigoya adı altında gerçekleştirilen etkinliğe ilçedeki okullardan ve farklı illerden öğrenciler de katıldı. Öğrenci ve vatandaşların merakla takip ettiği program da kumaş boyamanın yanı sıra katılımcılar kendilerine hediye edilen tişörtleri kök boya ile boyayarak deneyim kazandı.

3000 yıllık bir geçmişe sahip coğrafi işaretli Yağcıbedir halılarında kullanılan teknik, günümüzde de halen kullanılıyor. Özellikle sağlıklı ve doğal boyalar üzerinde araştırmalar ve etkinlikler gerçekleştiren Doç Dr. Mustafa Genç kök boya ve doğal boyalar üzerine eğitim verdi. Kumaş ve iplerle ön plana çıkan kök boyalar saç boyama da daha birçok farklı alanda da kullanılabiliyor.

SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Genç, yok olmaya yüz tutan bitki, böcek ve deniz kabuklularından sağlıklı boya elde edilme işlemini yaşatmak için akademik ve uygulama alanında çalışmalar yapıyor.

Cumhuriyetin 100. Yılında anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş "Sındırgı' nın doğal şehrin Türkiye'ye bir armağanıdır. Kök boya gelecek nesillerle buluşuyor ve kök boya 100. yılda hala Sındırgı'da üretiliyor. İnovatif bir şekilde bir tişörte bir malzeme kök boyayla boyanmış haliyle geleceğe taşınıyor. Teşekkürler Sındırgı Doğal Şehir! 100 yılın hakkını vermeye devam ediyor" dedi.

Kaymakam Didem Dinç Özay "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılında, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlama etkinliklerimizin ilk ayağını başlatmış oluyoruz. Birçok etkinliğimiz 1 haftadan beri yapılıyor. Bugün de gelenekten geleceğe yeni yüzyıla etkinliğimizle alakalı burada kök boyaması gerçekleştirdik. Aslında ne kadar kadim geleneklerimiz, ne kadar köklü bir geleneğimiz olduğunu bugün burada tekrardan hatırlamış olduk. Bu farkındalıkla, nice güzel yüzyıllarda daha güçlü, daha iyi üretimlerle adım adım yürüyeceğimize olan inancımız sonsuz. Mutluluğumuz ve heyecanımız baki. Nice 100 yıllara diyoruz" şeklinde konuştu.

Süheyla Akkuş "Şu anda bu çalışmayı görünce çok hoşuma gitti. Saçlar da boyanabilir dendi. Beyaz saçlarımın bakalım rengini merak ediyorum. Hani, başörtünün genç olsam belki daha da farklı olurdu da ne olacağını. "6 ay gider" dedi böyle. Ben de biraz aldım kendime, kullanmak için deneyeceğim. Ama nasıl olacağını bilemem, yani" dedi.

Beste Su Çoşkuner "100 öğrenciyle beraber geldik buraya. Aynı zamanda kökboyamızı da boyadık kumaşı. Bu konuda, hani, Sındırgı Belediyesi zaten çalışıyor. 100. yıl olmasının etkisiyle de böyle güzel bir etkinlik oldu. Hem gençlere de geleneklerin devam edilmesi ve yaşatılması için önemli olduğunu düşünüyorum. Bu tarz etkinliklerin Sındırgı Belediyesi o konuda çok iyi çalışmalar yapıyor, sağ olsunlar" Dedi.

Anadolu' nun renklerinin Dünya'ya ilham verdiğini belirten Doç. Dr. Mustafa Genç "Biz aslında burada bir bakıma tereciye tere sattık. Çünkü Sındırgı, Anadolu'nun dokuma kültürü içerisinde Yağcıbedir sındırgı halılarıyla çok özel bir kültüre sahip. Zaten üzerinde kullanılan motifleri, iplerinde kullanılan doğal boya madde kaynaklarıyla yaklaşık 3000 yıllık bir dokuma kültürü geleneğini bugüne kadar taşınmasına vesile olan ender güzel yerlerden biri. Biz de hem büyükşehrin hem de Sındırgı Belediyesi'nin desteğiyle, bu etkinlikte geçmişten gelen bu değerleri bugün nasıl yorumlayabiliriz, bugün hayatımıza nasıl dahil edebiliriz ve geleceğin markalarını, geleceğin modernini, yenisini, çağdaşını nasıl üretebiliriz sorusundan yola çıkarak, bugün burada hem geleneksel halı kilim dokumada kullanılan iğleri hem de kumaşları boyayarak aslında bugün hayatımızda giyim, tekstilinde, ev tekstilinde her yerde bunun kullanılabileceğini ortaya koymak istedik ve buna çalıştık" sözlerine yer verdi.

Program sonunda günün anısına SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Genç'e Balıkesir Büyükşehir Belediye başkanı Yücel Yılmaz tarafından hazırlatılan plaket Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş ve ilçe kaymakamı Didem Dinç Özay tarafından takdim edildi.

Kocahan da gerçekleştirilen programa ilçe kaymakamı Didem Dinç Özay, Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş, il tarım müdürü Erkan Alkan, protokol üyeleri daire amirleri, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.