Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 10. yılında Uşak'ta çekilen ve sembol haline gelen 'Cumhuriyet'i Biz Böyle Kazandık' fotoğrafı, Ordu'da canlandırıldı. Oyuncular, milli mücadele ve Cumhuriyet'in kuruluşunu gösteri olarak sahneledi.

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 10'uncu yılında Uşak'ta çekilen ve Kurtuluş Savaşı'nın sembollerinden biri haline gelen 'Cumhuriyet'i Biz Böyle Kazandık' isimli fotoğraf, Cumhuriyetin 100'üncü yıl dönümünde Ordu'da canlandırıldı.

Uşak'ta 1933'te Hüseyin Kazım Özler tarafından çekilen, Milli Mücadele döneminde Anadolu insanını yansıtan ve tüm Türkiye'nin özümsediği, bağrına bastığı 'Cumhuriyet'i Biz Böyle Kazandık' fotoğrafının canlandırılması için Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu (OBBKT) oyuncuları çalışma yaptı. Altınordu ilçesinde kentin çeşitli mevkilerinde sergilenen etkinlikte oyuncular milli mücadelenin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin hangi şartlarda kurulduğunu gösteri olarak sahnelediler. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği, oldukça duygusal anların yaşandığı oyun coşku ve alkışlarla karşılandı. (DHA)