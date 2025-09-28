Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yavuz Bülent Bakiler için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yavuz Bülent Bakiler için taziye mesajı
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler'in (89) vefatı sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından Yavuz Bülent Bakiler'in vefatı sonrası taziye mesajı paylaştı. Erdoğan paylaşımında "Nice güzel şiiri, hatırayı, seyahatnameyi, biyografiyi, mektup tarzında kaleme aldığı eşsiz eseri edebiyatımıza armağan eden Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Yavuz Bülent Bakiler'in vefatından derin üzüntü duydum. Merhum Bakiler'e Allah'tan rahmet diliyor; ailesine, dostlarına ve edebiyat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
