Neyzen Niyazi Sayın'ın Vefatı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Üzdü
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi neyzen Niyazi Sayın'ın (98) vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, neyzen Niyazi Sayın İstanbul'da hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayın'ın vefatına ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Musiki sanatının müstesna ismi, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi neyzen Niyazi Sayın'ın vefatından büyük üzüntü duydum. Merhum Niyazi Sayın'a Allah'tan rahmet; ailesine, dostlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
