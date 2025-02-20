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Çukurova Üniversitesi Öğrencilerinden Sürdürülebilir Moda Projesi

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Çukurova Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğrencileri, atık kumaşlarla giyim ve aksesuarlar tasarlayarak doğaya dikkat çekmeyi amaçlayan bir proje gerçekleştirdi. 'Sürdürülebilir bir çevre için haydi el ele' sloganıyla yürütülen çalışma 27 Şubat'ta düzenlenecek defilede sergilenecek.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğrencileri, "Sürdürülebilir bir çevre için haydi el ele" sloganıyla yürütülen proje kapsamında, bir fabrikanın üretim fazlası kumaşlarından giyim ve aksesuarlar tasarladı.

Bölümdeki 14 öğrenci, drapaj dersindeki uygulamalı eğitimlerinde, doğaya dikkati çekmek ve atık kumaşları değerlendirmek için proje geliştirdi.

Bu kapsamda kentteki bir tekstil fabrikasının yetkililerinden üretim fazlası kumaş talep eden öğrenciler, gönderilen ürünlere, atölyede kalıp çıkarma, dikme ve işleme teknikleri uyguladı.

Öğrenciler, "Sürdürülebilir bir çevre için haydi el ele" sloganıyla yürütülen 4 aylık çalışma sonunda, 22 elbise ile maske, şapka ve taç gibi aksesuarlar yaptı.

Kıyafet ve aksesuarlar, 27 Şubat'ta Adana Müze Kompleksi'nde düzenlenecek "Doğanın Uyanışı" adlı defilede sergilenecek.

"Kumaşları doğayla ilgili renklere dönüştürmeye çalıştık"

ÇÜ Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mine Ceranoğlu Terece, AA muhabirine, defilenin hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi.

Terece, tasarımlarda "Her nefes için ağaç", "Suyu israf etme" ve "Yeşile yönel" gibi farklı temaların yansıtıldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Kumaşların hepsi denim. Mavi tonlar ağırlıkta olmasına rağmen beyaz kumaşları da doğayla ilgili renklere dönüştürmeye çalıştık. Firmadan gelen farklı tonlardaki kumaşları da kullanmaya çalıştık. Tüm tasarımlar öğrencilere ait. İnsanların doğayla ilgili konuları giysilerde bulabileceğini düşünüyoruz."

"Bizim için özellikle geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik çok önemli"

Bölümün 3. sınıf öğrencilerinden Özlem Özyavuz, tasarımında deniz kirliliği temasını işlediğini anlattı.

Çalışmada yer almaktan mutlu olduğunu dile getiren Özyavuz, "Denizdeki canlılar, bitkiler, onların şekilleri, renkleri ve biçimleri, biz tasarımcılara her zaman ilham kaynağı olmuştur. Bizim için geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik çok önemli. Defile için heyecanlı ve gururluyum." dedi.

Harun Polat ise elbisede elyaf ve akrilik boyayla heyelan görüntüsünü yansıtmaya çalıştığını söyledi.

Döndü Erdoğan da ilk defa bir tasarımının defilede yer alacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Projenin içinde olmak çok gurur verici çünkü atık kumaşlarla yapıyoruz. Kumaşa, su yolu tekniği kullanarak drapaj tekniğiyle bir form kazandırdım. Deniz görüntüsü elde edeceğim bir kumaş tercih ettim ve içerisine bazı şeyler ekledim. Denizlere bırakılan atıklar, hayalet ağlar ve plastikler suda çok uzun süre çözülmüyor. Onların ekolojik sistemi bozmasından dolayı bu konuyu ele almak istedim."

Kaynak: AA / Sude Şahingöklü - Kültür Sanat
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