Çubuk'ta Geleneksel Yemek Kursları İlgi Çekiyor

Çubuk'ta Geleneksel Yemek Kursları İlgi Çekiyor
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Çubuk Belediyesi ve Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle düzenlenen yemek kurslarında katılımcılara yöresel lezzetler olan kelle paça çorbası, tirit yemeği ve yazma çöreği gibi yemeklerin yapımı öğretiliyor. Eğitmenler, yemeklerin kültürel ve sağlık değerlerini de aktarıyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen yemek kursları ilgi görüyor.

Çubuk Belediyesi ile Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde açılan kursta, usta öğreticiler kursiyerlere ilçeye özgü kelle paça çorbası, tirit yemeği ve yazma çöreği gibi yöresel lezzetlerin yapımını öğretiyor.

Kurs eğitmeni Filiz Erdoğmuş, kurs kapsamında yalnızca yemek tarifi değil, aynı zamanda yemeklerin kültürel ve sağlık açısından taşıdığı değeri de katılımcılara anlattıklarını söyledi.

Yemeklere ilişkin de bilgi veren Erdoğmuş, "Kelle paça çorbası bizim yöresel bir lezzetimiz. Çubuk'ta yüzyıllardır yapılan, soba başlarında kaynatılan, özellikle kışın hastalıklara karşı koruyucu olarak bilinen bir çorbadır. Dedelerimizden, nenelerimizden bizlere ulaşan bu şifa deposunu şimdi kursiyerlerimize öğreterek gelecek kuşaklara aktarıyoruz." dedi.

Erdoğmuş, tirit ve yazma çöreğinin de yörenin öne çıkan lezzetlerinden olduğunu vurguladı.

Kursiyerlerden Büşra Gökdere ise çocukluğunda anneanne ve babaannesinden öğrendiği kelle paça tarifini, profesyonel olarak öğrenerek çocuklarına aktarmak istediğini anlattı.

Hanife Özsoy da annesi ve babaannesinin yazma çöreği yaptığını dile getirerek, "Şimdi burada tüm püf noktalarını öğreniyorum. Bu geleneği çocuklarıma aktarmak istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Kültür Sanat
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