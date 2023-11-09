CRR Senfoni Orkestrası 'Ata'ya Şükran Konseri'nde sahne aldı

Mustafa Kemal Atatürk'ün 85'inci ölüm yıldönümü vesilesiyle Cemal Reşit Rey (CRR) Senfoni Orkestrası 'Ata'ya Şükran Konseri' ile sahne aldı. Konserde orkestra şefi ve besteci Orhan Öner Özcan'ın 'Her 10 Kasım' oratoryosu da seslendirildi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 85'inci ölüm yıldönümü vesilesiyle Cemal Reşit Rey (CRR) Senfoni Orkestrası 'Ata'ya Şükran Konseri' ile sahne aldı. Atatürk'ün anısına saygı duruşuyla başlayan konserde orkestra şefi ve besteci Orhan Öner Özcan'ın 'Her 10 Kasım' oratoryosu da seslendirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda gerçekleşen konser Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına saygı duruşuyla başladı. Orkestra şefi ve besteci Orhan Öner Özcan'ın orkestrayı yönettiği konserde, Özcan'ın "Her 10 Kasım" Oratoryosu seslendirildi. Orkestra; soprano Burcu Ömür Özcan, mezzo soprano Elif Tuğba Tekışık, tenor Emre Akkuş ve bariton Burak Kul'a eşlik etti. Eserin koral bölümleri, koro şefi Volkan Akkoç yönetimindeki Sirene, Rezonans ve İstanbul Choral Ensemble tarafından icra edildi.

O. Ö. Özcan'ın bestesi 'Her 10 Kasım', Murat Göksu'nun librettosuyla, Mustafa Kemal Atatürk'ün ideallerinin ve Türk ulusunun var oluş mücadelesinin anlatıldığı, duygusal ve derin bir eser olarak sahnelendi. 'Ti', 'Yetmez mi', 'Ova (Vardar Ovası temasıyla)', 'Ben Bir Kadınım', 'Bilmek İstersen', 'Bilmek İsterdim', 'Biliyorsun ya', 'Yıldızın Adı', '09.05/A' ve '09.05/B' ve 'Varlığımız' bölümlerinden oluşan eserin her bir bölümü Atatürk'ün ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mirasına farklı bir bakış açısı getiriyor.

"ATATÜRK VE MÜZİK"

Konserden hemen önce CRR fuayesinde ilgilerin ücretsiz olarak katılım sağladığı "Girişte Solda" müzik söyleşisi gerçekleşti. 10 Kasım vesilesiyle başlığı "Atatürk ve Müzik" olarak belirlenen ve moderatörlüğünü müzikolog Ersin Antep'in üstlendiği söyleşinin konuşmacıları tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ve müzikolog Prof. Dr. Gülper Refiğ oldu.

Söyleşide Prof. Dr. Refiğ, Cumhuriyet'in ilk yıllarında müzik alanında yaşananları özetledikten sonra özellikle müziğe dair kültürel bakış açısının oluşumu hakkında farklı dönem ve ülkelerden bestecilerle karşılaştırmalar yaptı. Prof. Dr. Ortaylı ise Ankara ve İstanbul'un sanat ve müzik ortamı hakkında değerlendirmelerde bulunarak Türk Beşleri olarak adlandırılan bestecilerin önemi üzerinde durdu. Söyleşide ayrıca, Özsoy Operası'nda Atatürk'ün isteği üzerine Firdevsi'nin Şehname eserinden yola çıkılarak hazırlanan metinde hangi ögelerin ne şekilde kullanıldığı üzerine de tespitlerini aktardı.

Saat 20.00'de başlayan ve 70 dakika devam eden konseri bin sanatsever dinledi.