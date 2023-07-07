Coşkun Sabah sevenleri ile buluştu

Düzce'de gerçekleştirilen 7. Düzce Otları Bereket Festivalinde ünlü sanatçı Coşkun Sabah sevenleri ile buluştu. Fantezi ve taverna müziğinin usta sanatçısı Coşkun Sabah, Düzce'de gerçekleştirilen 7. Düzce Otları Bereket Festivalinde sevenleri ile buluştu. Konuralp kent meydanında gerçekleştirilen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sevilen şarkılarına eşlik eden vatandaşlara unutulmaz bir akşam yaşatan Sabah, Düzce'ye ikinci kez geldiğini belirterek kendisini destekleyenlere teşekkür etti. Konser izleyicilerden tam not aldı.