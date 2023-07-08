Coşkun Sabah, Düzce Otları Bereket Festivali'nde sahne aldı

Şarkıcı Coşkun Sabah, Düzce Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından düzenlenen festivalde konser verdi. Sabah, Tarihi Konuralp Bölgesi Meydanı'nda uduyla sevilen şarkılarını seslendirdi ve dinleyicilerle birlikte şarkılara eşlik etti. Konserin ardından Sabah'a teşekkür plaketi sunuldu.