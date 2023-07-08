Coşkun Sabah, Düzce Otları Bereket Festivali'nde sahne aldı
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Şarkıcı Coşkun Sabah, Düzce Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından düzenlenen festivalde konser verdi. Sabah, Tarihi Konuralp Bölgesi Meydanı'nda uduyla sevilen şarkılarını seslendirdi ve dinleyicilerle birlikte şarkılara eşlik etti. Konserin ardından Sabah'a teşekkür plaketi sunuldu.
Şarkıcı Coşkun Sabah, Düzce Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Düzce Otları Bereket Festivali" kapsamında sahne aldı.
Tarihi Konuralp Bölgesi Meydanı'nda konser veren Sabah, uduyla sevilen şarkılarını seslendirdi.
İlgi gören konserde dinleyiciler Sabah'ın söylediği şarkılara eşlik etti.
Konserin ardından Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü tarafından Sabah'a teşekkür plaketi sunuldu.
Kaynak: AA / Ömer Ürer - Kültür Sanat