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Çorum'da 58. Kafkas Festivali Kortej ve Dans Gösterisi

Çorum'da 58. Kafkas Festivali Kortej ve Dans Gösterisi
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Çorum'da düzenlenen 58. Geleneksel Kafkas Festivali kapsamında kortej yürüyüşü ve halk dansları gösterisi yapıldı. Adige Cumhuriyeti'nden gelen Sindika Halk Dansları Topluluğu, Kafkas kültürüne özgü danslar sergiledi.

Çorum'da, 58. Geleneksel Kafkas Festivali kapsamında kortej yürüyüşü ve halk dansları gösterisi gerçekleştirildi.

Çorum Kafkas Kültür Derneğince düzenlenen festival kapsamında katılımcılar, Saat Kulesi'nden Kadeş Barış Meydanı'na yürüdü.

Festival kapsamında Adige Cumhuriyeti'nden kente gelen 40 kişilik Sindika Halk Dansları Topluluğu, Kafkas kültürüne özgü halk oyunlarını sahneledi.

Gösteride sergilenen geleneksel danslar izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi. Program, dans gösterilerinin ardından sona erdi.

Çorum Kafkas Kültür Derneği Başkanı Ömer İder, programda yaptığı konuşmada, gösteriye gelen ekip üyelerine ve katılımcılara teşekkür etti.

Etkinliği Çorum Valisi Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan da izledi.

Kaynak: AA
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