'Çorlu Tiyatro Festivali' Son Buldu

Çorlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Çorlu Tiyatro Festivali' sona erdi. Festival kapsamında çeşitli tiyatro oyunları ve atölye çalışmaları gerçekleştirildi.

Bu yıl ilk kez düzenlenen ' Çorlu Tiyatro Festivali', kentin çeşitli noktalarında sahnelenen tiyatro oyunları ve atölye çalışmalarının ardından sona erdi.

Çorlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen festivalin birinci gününde; Hıdırağa Mahallesi'nde Serkan Akarslan (Sipsi) ve ekibi tarafından "Dile Benden Ne Dilersen", Unilever-İş İlkokulu'nda Tek Şehir Tiyatrosu tarafından "Dişlerin Dünyası" ve Memduh Şevket Esendal Sahnesi'nde A1 59 Sanat tarafından "Bugün Git, Yarın Gel" oyunları sahnelendi.

İkinci gün de Çardaklı Çeşme Sahnesi'nde TKM Fikir ve Sanat ekibi tarafından "Maşa'nın Doğum Günü Partisi", Atatürk İlkokulu'nda 4. Duvar Tiyatro tarafından "Hacivat ve Karagöz Yalan" ve Memduh Şevket Esendal Sahnesi'nde Kapaklı Belediyesi Tiyatro Topluluğu tarafından "Karmakarışık" oyunları seyirciyle buluştu.

Üçüncü gün Çardaklı Çeşme Sahnesi'nde TKM Fikir ve Sanat ekibi tarafından "Maşa ile Koca Ayı Korsan Adası", Yunus Emre İlkokulu'nda Üç Beş Sanat Tiyatrosu tarafından "Arı Vız Vız" ve Memduh Şevket Esendal Sahnesi'nde Çorlu Sanat Tiyatrosu tarafından "Düğünde Panik", dördüncü gün Çorlu Yaratıcı Drama ve Sanat Derneği oyuncuları tarafından "Mutluluğun Sesi" ve Tek Şehir Tiyatrosu oyuncuları tarafından "Artizzz Mektebi" sahnelendi. Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Orhan Kurtuldu tarafından ise Memduh Şevket Esendal Sahnesi'nde "Şehirler Sanatla Gülümser" konulu konferans düzenlendi.

Festivalin son gününde ise Memduh Şevket Esendal Sahnesi'nde Mavi Beyaz Tiyatro Grubu oyuncuları tarafından "Kabare Shot" ile Ahmet Çevik, Yelda Alp, Seval Tufan, Cengiz Güleryüz, Serhan Atak ve Sinan Bengier'in oynadıkları "Piknik Sepeti" adlı oyun sahnelendi. Çorlu Tiyatro Festivali kapsamında Çorlu Yaratıcı Drama ve Sanat Derneği, Kütük Kafe-Dört Duvar Tiyatro ve Ata Sahne Sanatları Derneği tarafından Esentepe Mahallesi, Şeyhsinan Mahallesi ve Muhittin Mahallesi'nde atölye çalışmaları yapıldı.