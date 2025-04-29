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ÇOMÜ Öğrencilerinden Çınarlı İlkokulu'nda Çocuk Şenliği

ÇOMÜ Öğrencilerinden Çınarlı İlkokulu'nda Çocuk Şenliği
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencileri, Çınarlı İlkokulu'nda düzenledikleri 'Çocuk Şenliği' ile ilkokul öğrencilerine oyunlar, yarışmalar ve sanat etkinlikleri sunarak sosyal etkileşimlerini artırmayı hedefledi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım programı öğrencileri, Çınarlı İlkokulu'nda "Çocuk Şenliği" gerçekleştirdi.

Şenlik kapsamında üniversite öğrencileri, ilkokul öğrencileriyle gün boyunca oyunlar oynayarak, yarışma ve sanat etkinlikleri düzenledi.

Müzik eşliğinde dans eden ve çeşitli yarışmalara katılan minikler, şenliğe ilgi gösterdi.

Projenin organizasyonunu üstlenen Çanakkale Sosyal Bilimler MYO öğrenciler, etkinliğin amacının çocukların sanatsal becerilerini geliştirmek ve sosyal etkileşimlerini artırmak olduğunu ifade etti.

Çocuklara çeşitli hediyeler dağıtılmasıyla şenlik sona erdi.

Kaynak: AA / Sevi Gözay Uğurlu - Kültür Sanat
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