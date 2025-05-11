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Çocuk Sahibi Olamayan Canan Dere'nin Koruyucu Aile Olma Hikayesi

Çocuk Sahibi Olamayan Canan Dere'nin Koruyucu Aile Olma Hikayesi
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, çocuk sahibi olamayan Canan Dere ve eşi, koruyucu aile olarak aldıkları Eylül ile hayatlarına anlam kattıklarını ve bu deneyimin kendilerine ilham olduğunu paylaştı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, eşiyle gördüğü tedaviye rağmen çocuk sahibi olamayan Canan Dere, 1,5 sene önce koruyucu ailesi olduğu Eylül ile annelik duygusunu tattı.

Muhasebecilik yapan 35 yaşındaki Dere, özel sektörde çalışan 10 yıllık eşi 36 yaşındaki Gufran Dere ile çocuk sahibi olabilmek için 3 yıl tedavi gördü.

Tedavinin olumsuz sonuçlanması üzerine çift, anne babalarının tavsiyesi üzerine koruyucu aile olmaya karar verdi.

Koruyucu ailelik için 2022'de Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvuran, 6 aylık sürecin ardından uygun görülen Dere çifti, 1,5 yıl önce o dönem 9 aylık olan Eylül'ün koruyucu ailesi oldu.

Evlat sevgisini Eylül'de bulan Canan Dere, kızını şefkat ve sevgiyle büyütüyor.

"Keşke daha önce başvursaydık"

Canan Dere, AA muhabirine, tek beklentilerinin çocuk sevgisi ve hasreti olduğunu söyledi.

Eylül'ün hayatlarına güzellik ve neşe kattığını anlatan Dere, şöyle devam etti:

"Her şey sevgide bitiyor. Kızımıza elimizden geldiğince iyi birer anne baba olmaya çalışıyoruz. Eksiklerimiz belki vardır ama sevgi konusunda asla sorgulatmam. Evlat sevgisi çok farklı, hiçbir karşılık beklemiyorsun. Kızımızın gözünün içine bakıyoruz. O mutlu ve sağlıklı olsun. Bazen 'Keşke daha önce başvursaydık' diyoruz."

Dere, Eylül'ün bakımını ilk üstlendiklerinde yoğun destek gördüklerini, kapılarının neredeyse 6 ay kapanmadığını dile getirdi.

Çocuk sahibi olamayan pek çok çifte koruyucu ailelik konusunda ilham olduklarını belirten Dere, "Etrafımızdaki herkese anlattık. Gidin, niyetiniz varsa konuşun. Kurumdakiler çok güzel yönlendiriyorlar. Aklınızdaki soru işaretleri gider. Çok insana ön ayak olduk. Koruyucu aile olmak ya da evlatlık edinmek isteyen kişiler bir dakika bile düşünmesin." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Kültür Sanat
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