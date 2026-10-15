Cizre'de MESEM öğrencilerine ahilik ve iş ahlakı semineri düzenlendi

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen seminerde, mesleki eğitim öğrencilerine ahilik kültürü, iş ahlakı ve geleceğin meslek kolları anlatıldı.

Cizre Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) konferans salonunda, Cizre Esnaf ve Sanatkarlar Odası (CESO) iş birliğiyle 'Ahilik Haftası Semineri' düzenlendi. Okul Müdürü Mahmut Bağro'nun ev sahipliğinde ve öğretmenler Mehmet Rauf Sönmez ile Sümeyye Yıldız'ın koordinasyonunda gerçekleştirilen programa, CESO Başkanı Halil Geleri ve yönetim kurulu üyeleri konuşmacı olarak katıldı. Seminerin açılış sunumunu yapan Cizre Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Halil Geleri, ahilik teşkilatının tarihsel gelişimi ve toplumsal yapısına dair değerlendirmelerde bulundu. Ticari hayatta ahlak, dürüstlük ve kaliteli üretimin önemine değinen Geleri, kendi işini kurmayı hedefleyen gençlere yönelik hibe ve finansman destekleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Programda söz alan oda yönetim kurulu üyeleri de iş ahlakı ve çalışma disiplini konularına vurgu yaparak, sibernetik bilimin kurucusu El-Cezeri'nin izinden gidecek yeni nesillerin yetişmesi gerektiğine dikkat çekti.

Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Başkan Geleri, bölgede yürütülen Kalkınma Yolu Projesi ile birlikte yeni iş kollarının gündeme geleceğini belirtti. İlçe genelinde özellikle piston ve pnömatik alanlarında yetişmiş teknik eleman eksikliği yaşandığını ifade eden Geleri, gençlerin bu alanlara yönelerek kalifiye usta ihtiyacını karşılamalarının stratejik önem taşıdığını söyledi.

Etkinlik, MESEM Okul Müdürü Mahmut Bağro tarafından CESO Başkanı Halil Geleri'ye sunulan teşekkür plaketi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı