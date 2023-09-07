Çine Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. Yılı Konserleriyle Müzik ve Eğlence Dolu Bir Gece Yaşattı

Çine Belediyesi, düzenlediği Cumhuriyet Konserleri ile Çine halkına müzik ve eğlence dolu bir gece yaşattı. Konserde Çineli Öğretmenler Orkestrası sahne aldı ve Çineli vatandaşlar keyifli bir gece geçirdi.

Çine Belediyesi, düzenlediği " Cumhuriyet'in 100'üncü Yılı Cumhuriyet Konserleri" ile Çine halkına, müzik ve eğlence dolu bir gece daha yaşattı.

Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer'in Cumhuriyet'in 100'üncü yılını coşkuyla kutlamak için başlattığı Cumhuriyet Konserleri, Çineli Öğretmenler Orkestrası'nın verdiği konserle devam etti. Cumhuriyet Parkı'nda gerçekleşen konserde Çineli vatandaşlar, müzik ve eğlence dolu bir gece daha geçirdi.

Konser sonunda sanatçılara Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Utku Şahin, Çine Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Kıvrak ve Çine Belediye Başkan Yardımcısı Timuçin Karabulut tarafından çiçek takdim edildi.