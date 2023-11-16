Çine Belediyesi Çocukları Kukla Show İle Eğlendirdi

Çine Belediyesi, ara tatilde çocukları eğlence dolu kukla oyunu ile buluşturdu. Ses ve ışık yönetmenliğini Ömer Faruk Yıldırım'ın yaptığı, kukla oynatıcıları Ertaç Özden ve Zeynep Yıldırım'ın sahnelediği 'Kukla Show' adlı gösteri, miniklerin karşısına çıktı. Çocuklar doyasıya eğlenerek unutulmaz bir gün yaşadı.

Çine Belediyesi, ara tatilde çocukları eğlence dolu kukla oyunu ile buluşturdu.

Ses ve ışık yönetmenliğini Ömer Faruk Yıldırım'ın yaptığı, kukla oynatıcıları Ertaç Özden ve Zeynep Yıldırım'ın sahnelediği 'Kukla Show' adlı gösteri, bugün saat 11.00 ve 14.00'te iki seans olarak miniklerin karşısına çıktı.

Çine Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Kukla Show oyununa aileleri ve yakınlarıyla birlikte katılan çocuklar, doyasıya eğlenerek unutulmaz bir gün daha yaşadı. Veli ve öğrencilerden tam not alan oyun sonunda kuklalarla hatıra fotoğrafı çektirerek anı ölümsüzleştiren minikler ve aileleri, Başkan Enver Salih Dinçer'e teşekkür ettiler.