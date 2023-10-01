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Çin'de Güz Ortası Festivali ve Ulusal Gün Kutlamaları

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Jieyang şehrinde Güz Ortası Festivali ve Ulusal Gün tatillerini kutlamak üzere bir halk dansları geçit töreni düzenlendi. Geçit törenine Jieyang'ın dört bir yanından toplam 100 aslan ve dört Yingge dans ekibi katıldı. Aslan Dansı ve Yingge Dansı Çin'de ulusal somut olmayan kültürel miraslar listesinde yer alıyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Jieyang'dan bildiriyor. (XHTV)