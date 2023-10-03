Çin-Arap Ülkeleri Yayıncılık İşbirliği ve Etkileşim Forumu Riyad'da Düzenlendi

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Çin-Arap Ülkeleri Yayıncılık İşbirliği ve Etkileşim Forumu'nda Çin ve Arap ülkelerinden yayıncılar bir araya geldi. Forumda tercüme, yayıncılık, telif hakkı ticareti, kitap fuarı platformları ve çevrimiçi yayıncılık alanlarındaki işbirlikleri değerlendirildi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Çin-Arap Ülkeleri Yayıncılık İşbirliği ve Etkileşim Forumu'nda toplu fotoğraf çektiren katılımcılar, 1 Ekim 2023. (Fotoğraf: Wang Haizhou/Xinhua)

RİYAD, 3 Ekim (Xinhua) -- Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Pazar günü Çin-Arap Ülkeleri Yayıncılık İşbirliği ve Etkileşim Forumu düzenlendi.

"Çin-Arap Yayıncılık İşbirliği ve Etkileşimini Derinleştirmek, Çin ve Arap Medeniyetleri Arasında Karşılıklı Öğrenmeyi Teşvik Etmek" temasıyla düzenlenen forumda, Çin ve Arap ülkelerinden yayıncılar tercüme, yayıncılık, telif hakkı ticareti, kitap fuarı platformları ve çevrimiçi yayıncılık alanlarındaki işbirliklerini değerlendirdi.

Zirvede 100 Çin ve Arap klasiğinin tercümesi projesine zemin hazırlanırken, Çin-Suudi Arabistan çevrimiçi yayıncılık etkileşim mekanizmasının kurulmasına yönelik araştırma yapılması, uluslararası işbirliği platformunun ortaklaşa genişletilmesi, Çin ve Arap medeniyetleri arasında karşılıklı öğrenmenin teşvik edilmesi konuları ele alındı.

Etkinliğe Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Tanıtım Departmanı'ndan üst düzey bir yetkili, Arap Yayıncılar Birliği ve Suudi Bilimsel Araştırma ve Bilgi Paylaşım Merkezi temsilcilerinin yanı sıra 100'den fazla Çinli ve Arap yayıncı, akademisyen, uzman ve yazar katıldı.