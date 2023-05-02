Çiğli Belediyesi, KAF KAF belgeselinin Türkiye prömiyerine ev sahipliği yapacak

Çiğli Belediyesi, 1966 yılında Varto'da meydana gelen depremde yaşananları anlatan KAF KAF belgeselinin Türkiye prömiyerine ev sahipliği yapacak. Gösterimin ardından AKUT Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki ve usta oyuncu Ali Sürmeli izleyicilerle buluşacak.

Avrupa'nın önde gelen festival ve salonlarında özel gösterimler ile seyircisiyle buluşan Metin Dağ'ın yönetmenliğini yaptığı KAF KAF belgeselinin Türkiye prömiyeri Çiğli Belediyesi'nin ev sahipliğinde 2 Mayıs Salı günü (bugün) saat 19.00'da gerçekleştirilecek. Çiğli Belediyesi Fakir Baykurt Salonu'nda yapılacak gösteri ve söyleşi ücretsiz olacak.

BAŞKAN GÜMRÜKÇÜ: "TÜM İZMİRLİLERİ BEKLİYORUZ"

Tüm İzmirlileri KAF KAF belgeselinin Türkiye prömiyerine davet eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "19 Ağustos 1966'da Varto'da meydana gelen büyük depremde yaşanan acıların ve sonrasında yaşanan trajedilerin anlatıldığı KAF KAF belgeselinin Türkiye Prömiyerine ev sahipliği yapacağız. Yıkılan Varto'da hayatta kalanların dünyanın dört bir yanına göç ederek sürdürdüğü trajik yaşam hikayelerine tanıklık etmek isteyen herkesi bu anlamlı gecede bizlerle birlikte olmaya bekliyoruz. Bu vesileyle belgeselin yönetmenliğini yapan Metin Dağ başta olmak üzere emeği geçenleri tebrik ediyor, kısa süre önce Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok çevre ilde yıkıma sebep olan depremlerde yaşamını yitiren yurttaşlarımızı rahmetle anıyorum" diye konuştu.