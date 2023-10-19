Ceyhan Belediyesi, Yaşar Kemal'i Anma Etkinliği Düzenledi

Ceyhan Belediyesi, Yaşar Kemal Kadın ve Gençlik Yaşam Merkezi'nde düzenlenen etkinlikle Yaşar Kemal'i anma etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlikte Yaşar Kemal'in yaşam öyküsü ve edebiyata katkıları anlatıldı.

Ceyhan Belediyesi, bir süre önce açılışı gerçekleştirilen Yaşar Kemal Kadın ve Gençlik Yaşam Merkezi'nde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Dünya edebiyatına seçkin eserler kazandıran Yaşar Kemal, 100. yaş gününde kendi adını taşıyan merkezde anıldı.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Çukurova'nın bereketli topraklarında yetişmiş, Türk ve Dünya edebiyatının usta isimleri arasında yer almış Yaşar Kemal'i isminin verildiği merkezde anmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

PAMUK TARLALARINDAN DÜNYA EDEBİYATINA

Etkinlikte Yaşar Kemal'in pamuk tarlalarından dünya edebiyatının seçkin isimleri arasına katılma süreci anlatılırken, yaşam öyküsünden de kesitler sunuldu. Başkan Hülya Erdem, etkinlikte kendilerini yalnız bırakmayan Eğitim İş Ceyhan İlçe Başkanı Tayfun Bingöl'e, öğretmenlere ve Ceyhanlılara teşekkürlerini sundu.

ETKİNLİKLER SÜRECEK

Ceyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kadın ve Gençlik Yaşam Merkezi'nin ilçeye ayrı bir değer kattığını dile getiren Başkan Hülya Erdem, "Çukurovamızın değeri Yaşar Kemal'in adını taşıyan merkezimizde 7'den 77'ye, tüm insanlarımızı kapsayan programlarımız, projelerimiz ve etkinliklerimiz hız kesmeden devam edecek" diye konuştu.