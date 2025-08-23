Ceviz Kabuklarından Sanat Eserleri Yaratan Emekli: Süleyman Yücel

BALIKESİR'in Edremit ilçesine yerleşen Süleyman Yücel (70), ceviz kabuklarını süs eşyasına dönüştürüyor. Yücel, ceviz kabuklarından hayvan figürlerinden çeşitli taşıt aletlerine kadar 110 farklı obje ortaya çıkarıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden emekli olduktan sonra bir süre oto kaporta işiyle uğraşan Yücel, geçirdiği KOAH hastalığı nedeniyle iş hayatına nokta koydu. Ailesiyle birlikte Edremit'in Akçay Mahallesi'ne taşınan Yücel, bir akrabasının tavsiyesi sonrası ceviz kabuklarından minyatür süs eşyaları yapmaya başladı. Balkonunu atölyeye çeviren Yücel, Zeytinli Mahallesi Altınkum mevkisinde belediyenin açtığı sanat sokağında ürünlerini sergiliyor.

'BİR OBJE ORTALAMA BİR GÜNÜMÜ ALIYOR'

Bugüne kadar ortaya 110 farklı obje çıkaran Yücel, ceviz kabuklarından bağlama, kaplumbağa, kuş, abajur, el arabası, bebek beşiği, motosiklet, helikopter ve uçak gibi birçok figür tasarlıyor. İlk çalışmalarına bebek ve gemi figürleriyle başlayan Yücel, zamanla hayvan ve insan figürlerine yönelerek koleksiyonunu zenginleştirdiğini söyledi. Ceviz kabuklarını özel yöntemlerle işlediğini belirten Yücel, kabukların içini tamamen boşalttıktan sonra su ve ilaçla temizlediğini, ardından da su bazlı vernikle parlatıp, dayanıklı hale getirdiğini ifade etti. Yücel, "Bir obje ortalama bir günümü alıyor. Amacım para kazanmak değil, insanların takdirini görmek" dedi.

'HER SEFERİNDE ÜZERİNE EKLİYORUM'

Hobi olarak başladığı bu uğraşta asıl mutluluğu çevresinden gelen beğeni ve olumlu yorumlardan aldığını vurgulayan Yücel, "10 yıldır bu işi sürdürüyorum ve her seferinde üzerine ekleyerek devam ediyorum. Gittiğim her yerde objelere dikkatle bakıyor, yeni tasarımlar için ilham alıyorum. Gelenler üretim sürecini görüyor, 'Eline sağlık' demeleri bana yetiyor" diye konuştu.

'BANA GÖRE BÜYÜK SANAT ESERİ'

Süleyman Yücel'in objelerini inceleyen Sedef Derici, "Bunları ilk kez görüyorum. Kürdanlıklar, keman çalan figürler, yoğurtçular, piyano çalanlar, halı dokuyanlar. Hepsi ceviz kabuğundan yapılmış. Bu kadar detaylı işçiliğin cevizden çıkması, bana göre büyük bir sanat eseri" dedi.