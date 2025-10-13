Cevat Şakir Kabaağaçlı 52. Yıl Dönümünde Anıldı

'HALİKARNAS Balıkçısı' adı ile bilinen yazar Cevat Şakir Kabaağaçlı, vefatının 52'nci yıl dönümünde Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Cevat Şakir Mahallesi'ndeki mezarı başında anıldı.

Yazar Cevat Şakir Kabaağaçlı için Bodrum Belediyesi'nce düzenlenen programa, Bodrum Belediyesi Genel Koordinatörü Emel Çakaloğlu, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Özsert, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. Konuşmaların ardından, öğrenciler tarafından Kabaağaçlı'nın hikayesini anlatan gösteriler ile müzik dinletisi büyük beğeni topladı.

Bodrum Belediyesi Genel Koordinatörü Emel Çakaloğlu yaptığı konuşmada, "Edebiyat dünyasına kalıcı izler bırakan Cevat Şakir, eserlerinde 'Halikarnas Balıkçısı' adını kullanarak Bodrum'un denizini, insanlarını derinlemesine keşfetti ve bu toprakların eşsiz güzelliklerini tek tek kaleme aldı. Eserlerinde Türk kültürünün zenginliklerini, Ege'nin ve Anadolu'nun güzelliklerini, deniz kültürünü, deniz ve doğa sevgisini, insan ve doğa arasındaki ilişkiyi bizlere aktardı" dedi.

Anma etkinliği, Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın mezarına çiçeklerin konulmasıyla sona erdi. Program sonrası aşure ikram edildi.