Haberler

Cevat Şakir Kabaağaçlı, 52. Ölüm Yıldönümünde Anıldı

Cevat Şakir Kabaağaçlı, 52. Ölüm Yıldönümünde Anıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Halikarnas Balıkçısı olarak bilinen yazar ve gazeteci Cevat Şakir Kabaağaçlı, ölümünün 52. yılı dolayısıyla Bodrum'da düzenlenen anma etkinliği ile anıldı. Etkinlikte öğrenciler ve öğretmenler, Kabaağaçlı'nın yaşamına dair kesitler paylaştı.

"Halikarnas Balıkçısı" mahlaslı gazeteci, yazar, şair, ressam Cevat Şakir Kabaağaçlı, ölümünün 52'nci yılı dolayısıyla Muğla'nın Bodrum ilçesindeki mezarı başında düzenlenen etkinlikte anıldı.

Bodrum Belediyesince organize edilen anma etkinliği, Kabaağaçlı'nın mezarının bulunduğu Gümbet Mahallesi Gönül Tepesi'nde gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Hasan Özsert, Koordinatör Meclis Üyesi Emel Çakaloğlu ile öğretmenler, öğrenciler, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Programda, öğrenciler ve öğretmenler tarafından Bodrum'a 1926 yılında sürgün edilen Kabaağaçlı'nın yaşamından kesitler anlatıldı, müzik dinletisi sunuldu.

Konuşmaların ardından Kabaağaçlı'nın mezarına çiçek bırakıldı.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Kültür Sanat
Netahyahu krizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan uçağı Mısır'a indirtmedi

Uçağı neden pisti pas geçti? Talimat Erdoğan'dan gelmiş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir Halk Ekmek skandalı daha! Ekmekten çıkanlar anneyi sütten kesti

Halk Ekmek skandalı büyüyor! İçinden çıkanlar anneyi sütten kesti
Sadettin Saran kalemini kırdı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık

Sadettin Saran kalemini kırdı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.