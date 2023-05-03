Çeşme Tiyatro Günleri 2023'te tiyatroseverlerle buluşuyor

Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen Tiyatro Günleri kapsamında, Türk Tiyatrosu'nun duayen ismi Yıldız Kenter anısına Ben Anadolu oyunu, Ayça Bingöl'ün yorumu ile izleyicinin karşısına çıkacak. Ayrıca, Bir Alzheimer'ın Anıları, Sevgili Arsız Ölüm: Dirmit, N'Olcak Bu Yusuf Umut'un Hali ve Herkes Kocama Benziyor oyunları da sahnelenecek. Tüm sanatseverler Çeşme Aya Haralambos Kilisesi'nde gerçekleşecek Çeşme Tiyatro Günleri'ne davet ediliyor.

Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen Çeşme Tiyatro Günleri 3-7 Mayıs 2023 tarihleri arasında tiyatroseverlerle buluşacak.

Tiyatro Günleri kapsamında ilk olarak Türk Tiyatrosu'nun duayen ismi Yıldız Kenter anısına, sanatçının yıllarca sahnelediği Ben Anadolu oyunu, Ayça Bingöl'ün yorumu ile izleyicinin karşısına çıkacak.

4 Mayıs Perşembe günü Tiyatro Lotus'un 'Bir Alzheimer'ın Anıları' adlı tiyatro oyunu sahnelenecek. Başarılı tiyatrocu Mustafa Kırantepe'nin tek kişilik oyunu, bir tiyatro oyuncusunun, oyuna çıkmadan önce aldığı şok haberin de etkisiyle kendi hikayesini seyirciyle paylaşmasını konu alıyor.

5 Mayıs Cuma günü ise bol ödüllü 'Sevgili Arsız Ölüm: Dirmit' oyunu, Çeşmeli tiyatroseverlerle buluşacak. Popüler yazar Latife Tekin'in romanından uyarlanan ve farklı kategorilerde çok sayıda ödüle layık görülen oyun Çeşme'de izleyicinin beğenisine sunulacak.

6 Mayıs Cumartesi günü de Tiyatro Hemhal'in tek kişilik oyunu 'N'Olcak Bu Yusuf Umut'un Hali', Hakan Emre Ünal'ın etkileyici performansı ve yaratıcı ışık tasarımıyla seyirci karşısına çıkacak.

Tiyatro Günleri'nin kapanışını ise 7 Mayıs Pazar günü 'Herkes Kocama Benziyor' oyunuyla yapılacak. Pınar Güntürkün'ün çarpıcı performansıyla dikkat çeken oyun mizah ve öfke dozundaki denge ile klişeleşmiş kadına yönelik şiddet oyunlarından ayrılıyor.

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, tüm sanatseverleri Çeşme Aya Haralambos Kilisesi'nde gerçekleşecek Çeşme Tiyatro Günleri'ne davet etti.