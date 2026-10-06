Çeşme Germiyan'da Nuran Erden eski dam kapısını servi motifleriyle sanata dönüştürdü

Çeşme'nin Germiyan Mahallesi'nde evlerin duvarlarına yaptığı resimlerle sokakları renklendiren ve bölgenin tanıtımına katkı sağlayan Nuran Erden, bu kez yıllarca bir damın kapısı olarak kullanılan eski bir kapıyı sanatla buluşturdu. Erden, kendisi için özel bir anlam taşıyan kapıyı boyarken geçmişin hatıralarını, köy yaşamını ve umudu resmettiğini anlattı.

Germiyan Mahallesi'nde yaptığı duvar resimleriyle tanınan, çalışmaları birçok televizyon kanalına da konu olan Nuran Erden, eski eşyaları ve köy yaşamının izlerini taşıyan objeleri sanatla yaşatmaya devam ediyor. Erden'in son çalışmalarından biri, teyzesine ait eski bir damın kapısı oldu. Yıllarca koyunların, keçilerin, eşeklerin ve atların bulunduğu damda kullanılan kapının kendisi için sıradan bir eşya olmadığını söyleyen Erden, kapının geçmişte insanların yaşam mücadelesine ve umutlarına tanıklık ettiğini belirtti.

Erden, eski kapının kendisi için taşıdığı anlamı şöyle anlattı: "Bana göre o damda yetişen koyun, keçi, eşek, beygir ne varsa o insanın umuduydu. 'Bu sene iki tane doğurdu, üç tane doğurdu, sütü olacak, peyniri yapılacak' diye düşünülürdü. O kapı bana göre umudun olduğu bir kapı. Senelerce orada durmuş, insanlara hizmet etmiş. Başkası baktığında belki hiçbir özelliğini göremeyebilir ama benim için çok kıymetli."

Kapıya hayat ağacı ve servi motifleri

Eski kapıyı farklı motiflerle renklendiren Erden, resimlerinde hayat ağacı, servi ve cami gibi sembollere yer verdiğini söyledi. Hayat ağacının yaşamı, servinin ise özellikle mezarlıklarla özdeşleşen bir simge olarak ölümü ve geçmişi temsil ettiğini ifade eden Erden, bu sembollerin kültürel hafızanın bir parçası olduğunu vurguladı. Erden, yaptığı resimlerle ilgili ziyaretçilerden zaman zaman ilginç sorular aldığını da anlattı. Bir ziyaretçinin kapıdaki cami motifini defalarca sorguladığını belirten Erden, yaşadığı diyaloğu esprili bir dille aktararak, "En sonunda, 'Oraya bir katedral mi çizseydim?' dedim" ifadelerini kullandı.

"Önyargıları hala yıkamadık"

Nuran Erden, çalışmalarını görmek için Germiyan'a gelen çocuklara ve ziyaretçilere resimlerinin hikayelerini anlattığını, ancak zaman zaman karşılaştığı önyargıların kendisini şaşırttığını da dile getirdi. Bir grup öğrenciye yaşadığı olayı anlatırken "katedral" kelimesini kullanmasının ardından bir öğretmenin kendisine, "Sen katedrali nereden biliyorsun?" diye sorduğunu aktaran Erden, bu soruya tepki göstererek insanların dış görünüşe ya da yaşam biçimine göre değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi. Erden, "Bu önyargıları hala yıkamadık, belki de kolay kolay yıkamayacağız" diyerek yaşadığı olayın kendisinde bıraktığı etkiyi dile getirdi.

Eski kapı artık Germiyan'ın hafızasını taşıyor

Yıllarca bir damın girişinde kullanılan ve bugün işlevini yitiren eski kapı, Nuran Erden'in fırçasıyla yeniden hayat buldu. Köy yaşamının, geçmişin ve insanların umutlarının izlerini taşıyan kapı, Erden'in renkleriyle Germiyan'ın kültürel hafızasını anlatan bir sanat eserine dönüştü.

Erden, "Benim için bu kapı çok özel. Alışılmış, eski bir kapıydı ama onu süsleyince başka bir anlam kazandı. Güzel oldu" diyerek çalışmasını anlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı