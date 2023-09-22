Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen Çeşme Festivali, renkli görüntülerle başladı. Festival korteji Cumhuriyet Meydanı'na kadar sürdü. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, festivalin amacının Çeşme'yi tanıtmak ve kardeşlik mesajı vermek olduğunu belirtti.

KERİM UĞUR

Çeşme Belediyesi tarafından 21-24 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Çeşme Festivali renkli görüntülerle başladı. Mehmetçik Parkından başlayan festival korteji Cumhuriyet Meydanına kadar sürdü. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, "Bizim amacımız sadece Çeşme'yi yeryüzündeki cennet Çeşmeyi sadece dünyaya tanıtmak değil aynı zamanda insanlığa Türkiye'nin en batı noktası Çeşme'den kardeşlik, barış ve dostluk mesajı vermek" dedi.

2019 yılında "Ege'nin İki Yakası" temasıyla gerçekleştirilen ve ardından geçtiğimiz yıl "Balkan Günleri" teması ile yapılan Çeşme Festivali, bu yıl 21-24 Eylül tarihleri arasında "Akdeniz" temasıyla düzenleniyor.

Her yıl olduğu gibi bu yılda Çeşme Festivali, karnaval havasında renkli görüntülerle başladı. Çeşme Mehmetçik Parkından başlayan festival kortej yürüyüşü Cumhuriyet Meydanına kadar sürdü. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın ev sahipliği yaptığı yürüyüşe siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

"AMACIMIZ ÇEŞME'DEN KARDEŞLİK, BARIŞ VE DOSTLUK MESAJI VERMEK"

ANKA Haber Ajansına konuşan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, "Festivallerin efsanesi olan Çeşme Festivalini yeniden yapıyoruz. Bu sefer ki temamız Akdeniz. Akdeniz'in müziğini, sanatını, kültürünü, gastronomisini, tarihinin ve arkeolojisini konuşacağız bu festivalde. Dünyaca ünlü Akdeniz kökenli yıldızları Cezayir'den Tunus'tan Fransa'dan Türkiye'den birçok ismi misafir edeceğiz. Çalgıya İzmir Ege müzikleriyle beraber bizimle olacak. Bizim amacımız sadece Çeşme'yi yeryüzündeki cennet Çeşmeyi sadece dünyaya tanıtmak değil aynı zamanda insanlığa Türkiye'nin en batı noktası Çeşme'den kardeşlik, barış ve dostluk mesajı vermek" dedi.

DÜNYACA ÜNLÜ SANATÇILAR ÇEŞME'DE BULUŞACAK

Bugün Akdeniz kültürünün ve geleneklerinin tüm renklerini müziğinde yaşatan dünyaca ünlü, Cezayir asıllı Fransız sanatçı Enrico Macias'ın muhteşem performansıyla başlayacak olan konserler, yarın saat 19.00'da ismini, Makedonya ve Bulgaristan'da, "telli çalgılardan oluşan küçük fasıl heyeti" anlamına gelen "Calgija" kelimesinden alan ve Balkan kökleri ile yaşadıkları coğrafyayı müzikle bir araya getiren Çalgiya İzmir'in Aya Haralambos Kültür Merkezi'ndeki eşsiz nameleri ile devam edecek. Saat 21.30'da ise Caz ve Akdeniz müziğinin efsanelerinden biri Tunus asıllı Fransız şarkıcı Dany Brillant, Çeşme Amfi'de bizlerle olacak. 23 Eylül Cumartesi, saat 19.30'da Arap ve Akdeniz ezgilerini, modern caz ile klasik müzik etkilerini ustaca birleştiren, Lübnan doğumlu Rabih Abou-Khalil, Çeşme Meydan'da hepimizi büyüleyecek. Aynı gün saat 21.30'da duygusal sözleri, güçlü sesiyle Ege, müziğin ritmiyle kalpleri coşturacak. Festivalimizin son günü 24 Eylül Pazar, saat 19.00'da Rumca, Türkçe, Ladino ve Arapça notaların dansıyla İzmirli grubumuz Salut de Smyrne Aya Haralambos'ta sanatseverlerle buluşacak.

Festivalin son günü ise saat 21.30'da bir döneme adını yazdıran Gypsy Kings'in devamı olan, Flamenko gitarları ve etkileyici vokalleriyle dünyayı peşinden sürükleyen Chico & the Gypsies Çeşme Amfi'de muhteşem bir kapanış yapacak