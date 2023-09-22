Çeşme Festivali Enrico Macias Konseriyle Başladı

Çeşme Festivali, Enrico Macias'ın verdiği konserle başladı. Macias'ı izlemeye gelen yüzbinler sanatçıyı ayakta alkışladı. Ünlü Fransız sanatçı konser sonunda Ajda Pekkan'ın 'Hoşgör Sen' şarkısının bir bölümünü de Türkçe söylemesi uzun süre alkış aldı.

ÇEŞME Festivali, Enrico Macias'ın verdiği konserle başladı. Macias'ı izlemeye gelen yüzbinler sanatçıyı ayakta alkışladı. Ünlü Fransız sanatçı konser sonunda Ajda Pekkan'ın 'Hoşgör Sen' şarkısının bir bölümünü de Türkçe söylemesi uzun süre alkış aldı. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, konserin sonunda ünlü sanatçıya teşekkür çiçeğini oğlu Nazım Çetin Oran'la birlikte takdim etti.

Bu yıl 21-24 Eylül tarihleri arasında 'Akdeniz' temasıyla düzenlenen Çeşme Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı. Festival kapsasında Cezayir asıllı Fransız sanatçı Enrico Macias sahne aldı. Çeşmelilere performansıyla müzik ziyafeti yaşatan ünlü sanatçıyı dinlemeye gelenler arasında Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, eşi Nuriş Oran, oğlu Nazım Çetin Oran ve şarkıcı Cem Adrian da vardı. Ünlü Fransız sanatçı konser sonunda Ajda Pekkan'ın 'Hoşgör Sen' şarkısının bir bölümünü de Türkçe söylemesi büyük alkış aldı.

DÜNYACA ÜNLÜ SANATÇILAR ÇEŞME'DE BULUŞACAK

Enrico Macias'ın muhteşem performansıyla başlayan konserler, bugün saat 19.00'da ismini, Makedonya ve Bulgaristan'da, telli çalgılardan oluşan 'küçük fasıl heyeti' anlamına gelen 'Calgija' kelimesinden alan ve Balkan kökleri ile yaşadıkları coğrafyayı müzikle bir araya getiren Çalgiya İzmir'in Aya Haralambos Kültür Merkezi'ndeki eşsiz nameleri ile devam edecek. Saat 21.30'da ise Caz ve Akdeniz müziğinin efsanelerinden biri Tunus asıllı Fransız şarkıcı Dany Brillant, Çeşme Amfi'de sahne alacak.

23 Eylül Cumartesi, saat 19.30'da Arap ve Akdeniz ezgilerini, modern caz ile klasik müzik etkilerini ustaca birleştiren, Lübnan doğumlu Rabih Abou-Khalil, Çeşme Meydan'da herkesi büyüleyecek. Aynı gün saat 21.30'da duygusal sözleri, güçlü sesiyle Ege, müziğin ritmiyle kalpleri coşturacak. Festivalimizin son günü 24 Eylül Pazar, saat 19.00'da Rumca, Türkçe, Ladino ve Arapça notaların dansıyla İzmirli grup Salut de Smyrne Aya Haralambos'ta sanatseverlerle buluşacak.

Festivalin son günü ise saat 21.30'da bir döneme adını yazdıran Gypsy Kings'in devamı olan, Flamenko gitarları ve etkileyici vokalleriyle dünyayı peşinden sürükleyen Chico & the Gypsies Çeşme Amfi'de muhteşem bir kapanış yapacak.

"AMACIMIZ ÇEŞME'DEN BARIŞ MESAJI VERMEK"

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, konserdeki konuşmasında, şu ifadeleri kullandı:

"Festivallerin efsanesi Çeşme Festivalinin açılış gecesinde Enrico Macias'ı misafir ettik. Akdeniz'in bir efsanesi Cezayir asıllı Fransız şarkıcı tamamı dolu bir amfitiyatro da Çeşme ailemize ve misafirlerimize unutulmaz, muhteşem bir akşam yaşattı. Bu akşam da Tunus asıllı Fransız şarkıcı Dany Brillant ile birlikte olacağız."