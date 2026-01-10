Bomba gibi geliyor! GORA4GORA'nın kadrosu belli oldu
Türk sinemasının kült yapımları arasında yer alan G.O.R.A, 20 yıl sonra yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Devam filmi GORA 4 GORA'nın kadrosunda yer alacak oyuncular da ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın son paylaşımı ile birlikte belli oldu.
- Cem Yılmaz'ın G.O.R.A evreni için yeni film projesi GORA 4 GORA'nın 2025 Mayıs'ta duyurulduğu.
- GORA 4 GORA filminde Cem Yılmaz, Can Yılmaz, Bülent Şakrak, Özge Özberk, Uraz Kaygılaroğlu, Bora Akkaş, İdil Sivritepe, Bige Önal, Nevra Cansu Özel, Murat Eken, Emre Karayel ve Ahmet Pınar'ın yer alacağı.
- GORA 4 GORA'nın önceki filmlerin birebir devamı değil, yeni bir macera olacağı.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın 2025 Mayıs'ta sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf serisi, uzun süredir sessiz olan G.O.R.A evrenini yeniden gündeme taşımıştı. Paylaşımlar, yeni bir sinema projesine işaret ederken, hayranlar arasında 'geri dönüş' beklentisini kısa sürede zirveye taşımıştı.
DEVAM FİLMİ GELİYOR: GORA 4 GORA
Merak edilen açıklama kısa süre sonra bizzat Cem Yılmaz'dan gelmişti. Ünlü komedyen, G.O.R.A evreninin yeni bir filmle geri döneceğini ve projenin adının GORA 4 GORA olduğunu duyurmuştu.
DEVAM DEĞİL, YENİ BİR MACERA
Yeni filmle ilgili beklentilere de açıklık getiren Cem Yılmaz, önceki filmlerde olduğu gibi tanıdık karakterlerin bu yapımda da yer alacağını ancak hikâyenin birebir devam filmi değil, yeni bir macera olacağını söylemişti.
KADRO DA BELLİ OLDU
Son olarak Cem Yılmaz, "GORA'ya gidiyoruz, bize müsaade" notuyla yaptığı son paylaşımla film için bir araya gelen ekibi de ilk kez açıkladı. Fotoğrafta Cem Yılmaz'ın yanı sıra Can Yılmaz, Bülent Şakrak, Özge Özberk, Uraz Kaygılaroğlu, Bora Akkaş, İdil Sivritepe, Bige Önal, Nevra Cansu Özel, Murat Eken, Emre Karayel ve Ahmet Pınar yer aldı.