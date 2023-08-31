Cem Karaca'nın hayatını anlatan müzikal Bandırma'da sahnelendi

Anadolu rock müziğin efsane ismi Cem Karaca'nın hayatını anlatan 'Cem Olmak' adlı müzikal, Bandırma'da gerçekleştirilen ilk gösterimiyle seyirci ile buluştu. Bandırma Belediyesi, usta tiyatro sanatçısı Cem Özer'in yapımcılığını ve oyunculuğunu üstlendiği müzikal, Anadolu rock müziğinin efsane ismi Cem Karaca'nın şarkıları ile izleyicilere hem müzik ziyafeti hem de görsel bir şölen sundu.