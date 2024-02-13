Cem Karaca filmi açılan davadan sonucu yayından kaldırıldı

Cem Karaca'nın hayatını anlatan filmin çekimleri başladıktan kısa bir süre sonra sanatçının eşi İlkim Karaca, kullanılan şarkıların haklarının kendisine ait olduğunu belirterek dava açmıştı. İlkim Karaca'yı haklı bulan mahkeme, talebin kabul edilmesi için Karaca'nın 3,5 milyon TL teminat ödemesine karar verdi. İlkim Karaca'nın ödemeyi yapmasının ardından film vizyondan kaldırıldı. Kararın ardından filmin yapım şirketinden yapılan açıklamada adaletin yerini bulacağı belirtildi.

KARAR TEBLİĞ EDİLDİ

Mahkeme tarafından gösterimi durdurma kararı, yapımcı şirket Aytaç Medya Film Dizi Müzik Yarışma Yapımları'na tebliğ edildi. Böylelikle Cem Karaca'nın hayatını anlatan film, gösterimden kaldırıldı.

YAPIM ŞİRKETİ: VİZYONDAN KALDIRILMIŞTIR

Kararın ardından yapım şirketinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Efsanevi sanatçımız Cem Karaca'nın anısına yakışır bir şekilde büyük emek ve özenle çekimlerini tamamlayıp 26 Ocak 2024 Cuma gününden itibaren izleyicilere emanet ettiğimiz " Cem Karaca'nın Gözyaşları" filmimiz, davacı tarafça mahkemeye yatırılan 3,5 milyon TL. teminat sonrasında tedbir kararıyla durdurulmuş ve vizyondan kaldırılmıştır."

"GEREKLİ İZİNLER ALINMIŞTI"

"Yaşanan süreçte davacı taraf Cem Karaca'nın Gözyaşları filmimizde kullanılan eserler için kendisinden izin alınmadığı gerekçesiyle dava açmıştır. Ancak filmde kullanılan tüm şarkılar için MESAM (Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği) aracılığıyla, şarkıların hak sahiplerinden gerekli izinler alınmıştır. Filmimizde kullandığımız, "Muhtar, Emrah, Tamirci Çırağı, Namus Belası, Çok Yorgunum, Ceviz Ağacı, 1 Mayıs, Bekle Beni, Dadaloğlu, Hep Kahır" isimli şarkıların 4/3 hakkı Cem Karaca'nın oğlu ve filmimizin danışmanı Emrah Karaca'da bulunmaktadır. Şarkıların 4/1 hakkı ise 2018 yılından itibaren davacı tarafın haklarının tamamını satıp devrettiği All Stars Music şirketindedir.

Yapım şirketi olarak bizler, Emrah Karaca'da bulunmayan 4/1 hakkı, MESAM tarafından da yasal olarak belirtilen kurumdan almış bulunmaktayız. Bu durumda, filmimizin müzikal içeriği için gerekli olan tüm yasal izinlerin alındığını ve hak sahipleriyle ilgili tüm gerekliliklerin yerine getirildiğini bir kez daha belirtmek isteriz."

"GEÇMİŞTE OLDUĞU GİBİ CEM KARACA'NIN SESİ BİR KEZ DAHA KISILDI"

"Vizyondaki filmimize verilen durdurma kararı hem bizleri hem de Cem Karaca hayranlarını üzmüştür. Geçmişte olduğu gibi bugün de Cem Karaca'nın sesinin bir kez daha kısıldığını görmek bizleri derinden yaralamaktadır. Cem Karaca müziğimizin dünyaca ünlü isimlerindendir, şarkılarıyla milyonlarca insanı etkilemiş, ilham vermiştir."

"ADALET YERİNİ BULACAK"

"Mahkeme süreci devam ederken, içten bir şekilde inanıyoruz ki adalet yerini bulacak ve ileriki dönemde üzerindeki tedbir kararı kaldırılarak filmimiz halkla bir kez daha buluşacaktır. Dava sürecinde en başından beri filmimize destek olan değerli Cem Karaca hayranlarına, değerli sinemaseverlere ve değerli basın mensuplarına teşekkürü bir borç biliriz."