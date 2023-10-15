Çelik Kanatlardan havada zeybek gösterisi

ÇANKIRI - Kurtuluş Savaşı'nda cepheye cephane taşımak için kullanılan İstiklal Yolu'nda düzenlenen anma yürüyüşünde, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Çelik Kanatların havadaki zeybek gösterisi nefesleri kesti.

Kurtuluş Savaşı boyunca İnebolu'ya deniz yoluyla gelen cephanenin kağnılarla cepheye ulaştırılmasında kullanılan İstiklal Yolu'nda şehitleri anmak ve kurtuluş zaferini kutlamak amacıyla yürüyüş düzenlendi. Etkinliğe katılan vatandaşlar, Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı Kıyısın köyünden başlayarak İstiklal Yolu'nda 5 kilometre yürüdü. Yürüyüş sonrasında Kıyısın köyünde anma programı düzenlendi. Program sonrası Jandarma Komutanlığına bağlı Çelik Kanatların havada zeybek gösterisi izleyenlerden büyük beğeni topladı.

'Tüm kahramanlara minnet borçluyuz'

İstiklal Yolu'nun anlam ve özetini anlatan Kıyısın köyü muhtarı Ahmet Dildar, "İstiklal Yolu Yürüyüşü'nün' ana teması, Rusya'dan, İstanbul'dan kaçak gelen mermileri, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinden Ankara'ya yetiştirmek üzere ordumuzun kullandığı yoldur. O günün görünmez kahramanlarına başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlara minnet borçluyuz" diye konuştu.