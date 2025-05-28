ÇEKÜL 35. Yılını Metropolis Antik Kenti'nde Kutlayacak

ÇEKÜL 35. Yılını Metropolis Antik Kenti'nde Kutlayacak
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Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL), 35. yılını İzmir'in Torbalı ilçesindeki Metropolis Antik Kenti'nde düzenleyeceği doğa ve kültür şenliği ile kutlayacak. Şenlikte atölyeler, söyleşiler, sanat gösterileri ve çocuk etkinlikleri yer alacak.

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) kuruluşunun 35. yılını Metropolis Antik Kenti'nde gerçekleştireceği doğa ve kültür şenliği ile kutlayacak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İzmir'in Torbalı ilçesinde tarihi 5 bin yıl öncesine dayanan antik kentte 31 Mayıs Cumartesi günü doğa ve kültürel temalı atölyeler, söyleşiler, sanat gösterileri ve çocuklara yönelik etkinlikler düzenlenecek.

Şenlik, saat 21.00'de Yeşim Salkım'ın Yeniköy Meydanı'nda vereceği konserle sona erecek.

Katılımın ücretsiz olacağı şenlik için saat 12.00 ile 18.00 arasında Ayrancılar Meydanı, Torbalı İZBAN Aktarma Merkezi ile Tepeköy İZBAN Durağı'ndan her saat başı şenlik alanına servis imkanı sağlanacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Kültür Sanat
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