Çaykara'da Yıl Sonu Sergisi Düzenlendi
Trabzon'un Çaykara ilçesinde bulunan Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen yıl sonu sergisi, Kaymakam Gürdal Erbek, davetliler, kursiyerler ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşti. Sergide, kursiyerlerin yıl boyunca yaptığı çalışmalar sergilendi.
Trabzon'un Çaykara ilçesinde yıl sonu sergisi düzenlendi.
Çaykara Halk Eğitimi Merkezi tarafından organize edilen serginin açılışına, Kaymakam Gürdal Erbek, davetliler, kursiyerler ve aileleri katıldı.
Merkezin bahçesindeki etkinlikte, kursiyerlerin yıl boyu hazırladığı çalışmalar sergilendi.