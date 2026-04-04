Samsun Devlet Opera ve Balesi 'Cavalleria Rusticana' operasını sahneledi

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), İtalyan besteci Pietro Mascagni'nin klasikleşmiş eseri "Cavalleria Rusticana" operasını sanatseverlerle buluşturdu.

Sicilya'nın köyünde geçen yasak aşk ve neden olduğu yıkımın anlatıldığı eser, Samsun'da Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde izleyicinin beğenisine sunuldu.

Ayşe Dağıstanlı Parlar'ın rejisörlüğünü yaptığı eserde orkestra şefi Patrick David Murray yönetimindeki SAMDOB orkestrası ile koro şefi Maria Chekriekchieva yönetimindeki SAMDOB korosu solistlere eşlik etti.

Başkemancının Dilara Tanrıverdi Doğan'ın olduğu eserde, dekor tasarımını Çağda Çitkaya, kostüm tasarımını Tülay Şimşek, ışık tasarımını Oğuz Murat Yılmaz yaptı.

Mascagni'nin 1890'da prömiyeri yapılan ve büyük beğeni toplayan eseri, İtalyan operasının gerçekçilik ve doğalcılığı benimseyen "verismo" akımının başyapıtları arasında kabul ediliyor.

Sanatseverlerden ilgi gören eser, 6 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de yeniden sahnelenecek.