Haberler

Samsun Devlet Opera ve Balesi "Cavalleria Rusticana" operasını sahneledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun Devlet Opera ve Balesi, Pietro Mascagni'nin 'Cavalleria Rusticana' operasını, Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşturdu. Eser, yasak aşk ve yıkımı anlatıyor.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), İtalyan besteci Pietro Mascagni'nin klasikleşmiş eseri "Cavalleria Rusticana" operasını sanatseverlerle buluşturdu.

Sicilya'nın köyünde geçen yasak aşk ve neden olduğu yıkımın anlatıldığı eser, Samsun'da Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde izleyicinin beğenisine sunuldu.

Ayşe Dağıstanlı Parlar'ın rejisörlüğünü yaptığı eserde orkestra şefi Patrick David Murray yönetimindeki SAMDOB orkestrası ile koro şefi Maria Chekriekchieva yönetimindeki SAMDOB korosu solistlere eşlik etti.

Başkemancının Dilara Tanrıverdi Doğan'ın olduğu eserde, dekor tasarımını Çağda Çitkaya, kostüm tasarımını Tülay Şimşek, ışık tasarımını Oğuz Murat Yılmaz yaptı.

Mascagni'nin 1890'da prömiyeri yapılan ve büyük beğeni toplayan eseri, İtalyan operasının gerçekçilik ve doğalcılığı benimseyen "verismo" akımının başyapıtları arasında kabul ediliyor.

Sanatseverlerden ilgi gören eser, 6 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de yeniden sahnelenecek.

Kaynak: AA / Erkut Kargın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

