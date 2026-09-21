Carl Orff'un Carmina Burana'sı MDOB'un yeni sezon açılışında yarın sahnelenecek

Carl Orff'un Carmina Burana'sı MDOB'un yeni sezon açılışında yarın sahnelenecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MDOB, 2026-2027 sezonunu Carl Orff'un Carmina Burana sahne kantatıyla açacak. Eser, yarın saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi'nde MDOB Orkestrası, Çocuk Korosu ve koro sanatçılarının katılımıyla sahnelenecek.
Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), yeni sanat sezonunun ilk gösteriminde "Carmina Burana" sahne kantatını sanatseverlerle buluşturacak.
MDOB'un açıklamasına göre, 2026-2027 sanat sezonunun açılışında Alman besteci Carl Orff'un eseri sahnelenecek.
Mersin Kültür Merkezi'nde yarın saat 20.00'de başlayacak eserde, MDOB Orkestrası, Çocuk Korosu ve koro sanatçıları sahne alacak.
"Carmina Burana" sahne kantatının orkestra şefliğini Andrea Francesco Solinas, koro şefliğini Anıl Aydın, MDOB Çocuk Korosu şefliğini ise Reyhan Bezdüz üstlenecek.
Eserde, Ecem Arıcasoy Yazoğlu, Erdem Erdoğan ve Faik Mansuroğlu solist olarak sahne alacak.