Caracas'ta 3. Türk Filmleri Festivali Kapılarını Açtı

Caracas'ta 3. Türk Filmleri Festivali Kapılarını Açtı
Venezuela'nın başkenti Caracas'ta düzenlenen 3. Türk Filmleri Festivali'nin açılış galasında Türkiye ve Venezuela arasındaki kültürel bağlar vurgulandı. Festival 4 Kasım'a kadar sürecek.

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3. Türk Filmleri Festivali'nin açılış galası yapıldı.

Türkiye'nin Caracas Büyükelçiliği, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Gran Cine işbirliğinde organize edilen 3. Türk Filmleri Festivali'nin galası için Trasnocho Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.

Burada konuşan Gran Cine yetkilisi Bernardo Rotundo, Türkiye ile yapılan işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'nin sinema alanındaki yetkinliğini Venezuela'ya taşımanın kendileri için büyük bir onur olduğunu belirten Rotundo, bu tür kültürel etkinliklerin iki ülke halkını birbirine yakınlaştırdığını ifade etti.

YEE Caracas Koordinatörü Hasan Nalbant da festivalin 3. yılında yoğun bir ilgiyle karşılaştıklarını belirterek,"Dost ülke Venezuela'nın kalbinde böyle anlamlı bir etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyorum." dedi.

Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Aydan Karamanoğlu ise sinemaseverlere gösterilecek "Bal" ve "Yozgat Blues" filmlerine ilişkin bilgi verdi.

Karamanoğlu, Venezuela ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yılına işaret ederek, etkinliğin siyasetten ve ekonomiden uzak, yalnızca sinema ve kültür için düzenlenen özel bir gece olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından iki ayrı salonda eş zamanlı olarak film gösterimleri yapıldı.

Festival, 4 Kasım'a kadar sinema salonları ve sokak gösterimleriyle sürecek.

Türk filmlerini Venezuelalı sinemaseverlerle buluşturan festivalin, iki ülke arasındaki kültürel bağlara katkı sunması bekleniyor.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Kültür Sanat
