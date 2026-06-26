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Şabanözü ve Ilgaz'da 1749 öğrenci karne aldı

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Şabanözü'nde 1749 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline başladı. Yarenler İlkokulu'nda düzenlenen törene Kaymakam, İlçe Milli Eğitim Müdürü, Jandarma Komutanı ve Emniyet Müdürü katıldı. Ilgaz'da da benzer bir tören yapıldı.

Şabanözü'nde 1749 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline başladı.

Yarenler İlkokulu'nda düzenlenen törende Kaymakam Emre Urhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Yıldız, Jandarma Komutanı Üsteğmen Atakan Yazıcı ve Emniyet Müdürü İbrahim Yılgın öğrencilere karnelerini verdi.

Öğrencilere sağlıklı ve verimli bir yaz tatili geçirmeleri temennisinde bulunan Kaymakam Urhan, çalışmalarından dolayı da öğretmenlere teşekkür etti.

Ilgaz

Ilgaz ilçesinde de Şehit Serdal Uyanık Cumhuriyet İlkokul'nda tören düzenlendi.

Kaymakam Burak Yılmaz ve Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, öğrencilere karnelerini verdi.

Kaymakam Yılmaz, öğrencilere tatili iyi değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: AA / Kadir Uğuz
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